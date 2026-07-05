El Mundial tiene nuevo gigante: Haaland elimina a Brasil y clasifica a Noruega a cuartos

Erling Haaland podría convertirse en la nueva estrella del futbol mexicano tras eliminar con un doblete a Brasil, una de las selecciones que históricamente han demostrado tener potencial para ser campeona del Mundo.

La tarde de este domingo 5 de julio, Noruega derroto 2-1 a Brasil con un espectacular doblete de su estrella Erling Haaland en el partido celebrado en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

Ante un Brasil desperdició un sinfín de ocasiones y se rindió este domingo ante el poderío de Erling Haaland (1-2), que anotó un doblete en los últimos diez minutos para eliminar al equipo de Carlo Ancelotti en octavos de final del Mundial y clasificar a Noruega.

El gol de penalti de Neymar en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde para la pentacampeona del mundo, ya ante su peor sequía de la historia sin un título mundial.

El delantero del Manchester City se llevará los titulares por haber anotado su sexto y su séptimo gol en la Copa del Mundo y haber clasificado a cuartos de final por primera vez a los vikingos rojos.

Pero el triunfo escandinavo no se habría producido sin las intervenciones de Ørjan Nyland bajo los palos. A Brasil le falló la puntería en el MetLife Life Stadium de Nueva Jersey. Bruno Guimarães erró un penalti en la primera mitad y Endrick, un mano a mano, en la segunda.

Ancelotti, en su primer torneo importante con la Canarinha, empeora a su predecesor, Tite, que llegó a los cuartos de final en Rusia 2018 y Catar 2022.

Noruega se enfrentará a México o Inglaterra en cuartos el 11 de julio en Miami.

Noruega está en cuartos.

Foto: MexSport

Brasil cedió la iniciativa en el inicio y casi le sale caro. Salió con un aire parecido al de su debut en el Mundial contra Marruecos: cero tensión.

A Noruega no le costó así armar una transición en pocos segundos. Sorloth se subió en la moto, apuró hasta la línea de fondo y su pase encontró a Berg, que fusiló a Alisson en el tercer minuto de juego.

Fue solo un susto. El atacante del Atlético de Madrid había arrancado en fuera de juego.

Los de Ancelotti no se alteraron y continuaron con su plan: al contragolpe.

Esa estrategia partía de la base de que los defensas noruegos eran más fuertes, pero más lentos, y Vini lo comprobó primero con un bicicleta sobre Ajer.

El central del Brentford también apareció en la foto en la jugada del penalti, fruto de la receta de ´Carletto´: robo rápido, verticalidad y Cunha acaba derribado dentro del área por Ajer.