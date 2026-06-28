El mural de Polanco que da color al Mundial 2026 en México

En la esquina de Jaime Balmes y Homero, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, un imponente mural evoca la gloria de un heroico guerrero jaguar que está a punto de patear la pelota. Se trata de la obra del ilustrador mexicano César Canseco, quien fusionó la figura humana con un guiño a ese místico pasado prehispánico y al legado del muralismo mexicano del Siglo XX, para crear un lenguaje visual contemporáneo en el marco del Mundial 2026.

¿Cómo contribuye Visa a la experiencia del Mundial 2026?

El fútbol, como lente narrativa, ofrece fragmentos fugaces que contribuyen a la construcción de arcos emocionales. En ese contexto, el artista ha rendido un épico homenaje a la cultura mexicana para unirse al estallido artístico global creado para celebrar la creatividad, la conexión y el impulso compartido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Uno de los pilares en los que nos apalancamos fue el arte. El arte es un idioma universal que conecta el mundo, entonces trajimos una colección de arte de distintos artistas de todo el mundo que nos trajeron lo que es su interpretación del futbol para cada país y eso lo llevamos a todas las ejecuciones exteriores, digitales.

Lo trajimos a la Aldea Global en Chapultepec y es parte de la esencia y la mínima expresión de nuestra campaña, que está muy apalancada a través del arte", dijo a Ovaciones, Miguel Fernández, director senior de Consumer Marketing en Visa.

Impacto de la innovación en movilidad y turismo en CDMX

"Es un año muy especial para Visa, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo es futbol, también suceden muchísimas otras cosas. Suceden conexiones, experiencias, la gente viene, hay muchísimo turismo y es donde Visa juega un papel súper importante. Facilitando todas experiencias y siendo motor para que la gente solo se encargue de disfrutar.

En ese contexto, hicimos una campaña que conecta de manera emocional y trae mucho valor al usuario, no solo algo funcional", añadió.

Es así como esta obra forma parte de The Art of the Draw, una iniciativa global de Visa que reúne a artistas de distintos países para reinterpretar, desde su óptica, la emoción alrededor de la Copa Mundial a través de la cultura.

Y es una parte más de la campaña integral de esta compañía para facilitar y hacer inoxidable la experiencia de los aficionados durante la competencia.

Movilidad del futuro

"Hicimos muchas cosas como marketing experiencial, trajimos a Jorge Campos como nuestro embajador al igual que Lamine Yamal. Entonces ellos son parte de contar una historia de cómo Visa facilita el camino del consumidor en la Copa Mundial 2026.

Esas distintas incitativas se replican a nivel global pero dimos una geolocalización en México, encontramos un insight global bajado a México llamado Pásala, paga fácil con Visa.

En el contexto del fútbol un tap in es un gol fácil y es un rol en el que Visa es un facilitador para hacer cada pago, tenemos muchas campañas para que la gente viva la Copa del Mundo tal cual en casa", señaló.

Gracias a esa iniciativa, la Ciudad de México dio un paso decisivo hacia la movilidad del futuro, pues ahora, todas las estaciones del Metro y Metrobús aceptan pagos con tarjetas internacionales con tarjetas Visa y Getnet, una transformación que ha beneficiado tanto a los millones de usuarios habituales como a los visitantes extranjeros.

"Bastante buena en general, con mucha aceptación. La gente está feliz de poder vivir las experiencias dentro y fuera del estadio y también de parte de nuestros socios comerciales muy buena respuesta, hicimos muchas iniciativas junto con ellos para que en realidad el usuario viva una copa del mundo espectacular. Hay otro reto adicional que es el idioma."

"Porque tienes, tienes que, es un evento en muchos países, pero además que se vive en dos idiomas. Y básicamente lo que hicimos es muchas conversaciones con los equipos globales, entender qué es relevante para el usuario y pusimos al frente al usuario siempre. Entonces tratamos de que siempre México tuviera representación", explicó.

"Justamente una de las cosas que también estamos empujando es que todas las transacciones internacionales. Todos los usuarios que vienen, nos visitan y que viven México, pueden vivir de una forma fácil toda la parte de transaccionalidad. Ahí juega un rol muy importante Visa.

Entonces hablando del metro, transporte público, pues ya como en las principales ciudades del mundo, se puede pagar con su tarjeta Visa, literal, directo en el torniquete, la acercas sin contacto y pues puedes avanzar, entonces ya la gente se preocupa por disfrutar", reforzó.

Legado duradero

Este hecho, trasciende más allá de la justa mundialista. La iniciativa busca dejar un legado duradero para el turismo y la movilidad urbana, convirtiendo el transporte público (el primer punto de contacto para muchos viajeros) en una experiencia ágil y sin fricciones.

Con esta iniciativa, la CDMX se posiciona a la altura de otras grandes urbes globales, preparada para recibir a millones de visitantes, con el arte e iconos como Jorge Campos como un canal para conectar a la gente con esta innovadora propuesta.