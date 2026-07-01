"No nos representa": Ella es Emilia Chomer, la mujer señala por arrojar cerveza a aficionados de Ecuador

¿Se aclaró la polémica? El partido entre México y Ecuador dejó momentos memorables para los mexicanos, pero también otros que desataron el hashtag "Ella no me representa".

Todo surgió a través de un video difundido en redes sociales muestra a una mujer lanzando el contenido de un vaso contra dos aficionados ecuatorianos mientras abandonaban las gradas, situación que provocó una ola de críticas y abrió un intenso debate entre usuarios de internet.

Las imágenes comenzaron a viralizarse pocas horas después del encuentro y rápidamente miles de personas intentaron identificar a la responsable. Sin embargo, conforme avanzó la conversación en redes sociales surgieron distintos nombres y perfiles que presuntamente correspondían a la mujer del video, aunque hasta el momento ninguna autoridad ni fuente oficial ha confirmado su identidad.

La grabación muestra a una joven sosteniendo un vaso mientras intercambia insultos con dos seguidores de la selección de Ecuador que caminan por uno de los pasillos del estadio. Instantes después, cuando los aficionados continúan avanzando, la mujer les arroja por la espalda el líquido que llevaba en el vaso e intenta mezclarse entre el resto de los asistentes.

Aunque en redes sociales muchos usuarios aseguraron que se trataba de cerveza, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el contenido. Aun así, las imágenes generaron indignación y cientos de publicaciones que reprobaron la agresión y solicitaron que la responsable ofreciera una disculpa pública.

¿Quién es Emilia Chomer?

Con el paso de las horas comenzaron a circular diferentes nombres relacionados con la mujer que aparece en el video. Uno de los que más fuerza tomó fue el de Emilia Chomer, luego de que diversos usuarios compartieran publicaciones en las que aseguraban que ella era la persona involucrada en el incidente.

También empezó a difundirse un perfil identificado como @emiliachomer_, aunque posteriormente dejó de estar disponible. Sin embargo, hasta este momento no existe ninguna confirmación oficial de que dicho perfil perteneciera a la mujer que aparece en la grabación ni de que su nombre realmente sea Emilia Chomer.

Por esa razón, toda la información que circula sobre su identidad proviene únicamente de publicaciones realizadas por usuarios en redes sociales.

Hasta el momento no se ha aclarado la identidad de la mujer, pero tampoco se ha desmentido, caso contrario al de Emilia Vega, a quien la señalaron en un inicio.

Sin embargo, l a artista explicó que comenzó a recibir cientos de mensajes de odio en TikTok debido a esa confusión, por lo que decidió responder públicamente.











