Dibu Martínez: "Parecía un manco" antes del debut en Mundial

Nueva York (Enviado).- El arquero de la Selección Argentina, Emiliano Dibu Martínez, reveló que desde antes y durante toda la Copa del Mundo, ha sufrido de dolores en su mano derecha.

Luego de que se fracturó el dedo anular, explicó que "todos los días" le duele esa mano y que todos los especialistas que consultó le dijeron que tenía que operarse obligadamente.

"Todavía me duele la mano todos los días, sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación, todos los especialistas que consulté en Estados Unidos e Inglaterra me decían que me tenía que operar. En la fase de grupos no pude entrenar, pero desde octavos ya no pensé y me siento mucho mejor".

Inclusive, dijo que días antes del debut en la Copa del Mundo ante Argelia, solamente podía atajar con la mano izquierda, al grado de que parecía "un manco".

"Durante toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo. Eso me afectó muchísimo porque soy una persona a la que le encanta entrenarse. Hasta dos días antes del primer partido me tiraba con una sola mano, parecía un manco", dijo entre risas.

Reflexiones de Emiliano Martínez tras los logros de la Selección Argentina

"He llorado de todo lo que hemos conseguido"

Acerca de la Final y más allá del resultado del domingo ante España, el guardameta del Aston Villa, precisó que al detenerse a analizar lo que han conseguido como Selección Argentina, le llegan las lágrimas, tras haber ganado Copas América y, por supuesto, la Final en Qatar 2022.

"Primero hay que ganar, solamente me enfoco en eso. No pienso más allá. La superación es de todo el equipo, desde hace años venimos construyendo algo que es difícil describir con palabras.

"A veces lloro solo de pensar lo que hemos conseguido. Queda disfrutar del momento. Uno como futbolista profesional no se da cuenta de dónde está parado. Hay que disfrutar del momento, va a quedar recordado para toda la vida".



