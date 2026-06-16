Selección Mexicana: la última práctica en el CAR bajo lluvia previo a viaje a GDL

La Selección Mexicana realizó su último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, previo a viajar a Guadalajara para el segundo juego del Grupo A ante Corea del Sur.

Una práctica que debió realizarse bajo la lluvia, ya que la precipitación se dio en las primeras horas de este martes, en la zona de la salida a Cuernavaca.

Sin embargo, no hubo mayor problema ya que no fue ni de cerca una tormenta, por lo que el entrenamiento se completó sin ningún tipo de problema.

De esta forma, la Selección Mexicana completó su preparación en la Ciudad de México y la culminará este miércoles ya en la Perla Tapatía.

Selección Mexicana en su entrenamiento.

Foto: Mexsport

Práctica del miércoles en un complejo deportivo en Zapopan

Para el miércoles, se tiene programado que el Tricolor dirigido por Javier Aguirre, haga su entrenamiento en un complejo deportivo ya en la Perla Tapatía.

Dicha práctica será en el municipio de Zapopan, aledaño a la Ciudad de Guadalajara y que está a 15 minutos en vehículo del Estadio donde se llevará a cabo el juego ante los coreanos.

Se mantienen los tres cambios previstos ante Corea

A 48 horas del crucial partido ante los Tigres de Asia, se mantienen los tres cambios previstos en la Selección Mexicana.

El obligado de Edson Álvarez por el expulsado César Montes en la defensa central, ese está ya cerrado por lo que "El Machín" tendrá la chance de ser titular.

En el mediocampo, la joya mexicana Gilberto Mora iría en lugar de Brian Gutiérrez, quien no convenció en la inauguración ante Sudáfrica.

Y en la lateral derecha, Jorge Sánchez tomaría el lugar de Israel Reyes, por lo que el jugador del PAOK de Grecia tendría la oportunidad de mostrarse.