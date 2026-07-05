¿Era penal? la jugada contra "El Memote" que pudo cambiar el rumbo del Tri

El pasado domingo 5 de julio de 2026, México quedó eliminado por Inglaterra en un partido muy reñido donde el resultado fue 3 goles a favor de Inglaterra y 2 de los nacionales.

Sin embargo, en redes sociales ha surgido la duda sobre una jugada contra Guillermo Martínez alias "El Memote" que pudo haber cambiado el rumbo de la historia.

La jugada derivó luego de que dos defensas de Inglaterra increparan al mexicano y uno presuntamente le jaló la playera.

¿Era penal?

El árbitro central acertó al no marcar la pena máxima y el VAR respaldó la decisión, ya que no existió una falta clara o intencional de la defensa que amerite sancionar el contacto.

Para comprender mejor por qué el árbitro no señaló la falta en jugadas de este tipo, a menudo llamadas de "cuerpo a cuerpo" o "balón dividido":