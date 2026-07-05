Erik Lira rompe el silencio tras la derrota: "Cinco minutos de desconcentración nos mandaron a casa"

Erik Lira fue uno de los mejores jugadores de México en esta Copa del Mundo, que para el país co-anfitrión terminó la noche del domingo en el Estadio Azteca al perder 2-3 con Inglaterra.

El mediocampista, quien muy probablemente se irá a Europa tras sus grandes actuaciones, se paró con gallardía frente a la prensa y si bien traía el semblante de tristeza, siempre estuvo con la frente en alto.

"Me llena de orgullo ser mexicano, me llena de orgullo traer esta playera, me llena de orgullo pertenecer a esta Selección, a esta familia, porque creo que perdimos con mucho honor", dijo al salir del campo tras la eliminación.

Erik Lira.

Foto: MexSport

"Cinco minutos de desconcentración y a casa"

Lira fue muy honesto al dar su diagnóstico de qué pasó ante los ingleses y por qué fue que no se pudo vencer a los británicos en casa.

"Todos lo dimos todo y al final no nos alcanzó. Era una Selección top mundial, jugadores de jerarquía top mundial, cinco minutos de desconcentración y dos goles, a casa; pero es parte dé, hay que levantar la cara y a seguir preparándonos que vienen cosas muy grandes.

Y para cerrar, precisó que si bien no pudieron conseguir el anhelado pase a los cuartos de final de una Copa del Mundo, con todo y que México era local, por lo mostrado en el campo no hay nada que reclamarse entre los jugadores.

"Sin duda (nos vamos) con la cara en alto, con muchísimo honor y la verdad no me queda más que abrazar a mis compañeros y decirles gracias, porque lo dimos todo en la cancha; no hay nada que reprocharnos".