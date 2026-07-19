"Nos merecemos una buena fiesta"; Cucurella, Unai Simón y Pedro Porro disfrutan ser campeones del mundo

Merecido lo tienen y en España ya les espera un fiestón digno de una Copa del Mundo. Tras conseguir la segunda estrella al ganar el Mundial 2026, jugadores como Marc Cucurella, el arquero Unai Simón y Pedro Porro hablaron ante la prensa.

Ya con la indumentaria de Campeón del Mundo, salió Cucu, próximo jugador del Real Madrid, a hablar del gran objetivo que consiguieron este domingo 19 de julio, un día que quedará para siempre en la historia del futbol español.

"Muchas ganas (de volver a España), al final ha sido una cosa muy larga, venimos mucho tiempo estando juntos y ahora toca celebrarnos.

"Veníamos aquí con un objetivo, hemos hecho creo que cincuenta o casi cincuenta días de concentración y ahora toca celebrarlo, estar juntos, disfrutar de todos los momentos, recordar las anécdotas y sobre todo desconectar, que creo que nos merecemos una buena fiesta", dijo el muy buen futbolista de melena rizada.

Foto: MexSport



Unai Simón: "Cuesta asimilar un título del Mundo"

Por su parte, el guardameta Unai Simón precisó que conseguir un Campeonato Mundial no es cosa fácil de asimilar y solo el tiempo le ayudará, además, a poner las cosas en su justa dimensión.

"Todavía no lo he asimilado. Creo que el paso de los días, el paso del tiempo... pone en valor todos los triunfos, pone en valor lo que consigues. Estoy digiriéndolo y asimilándolo.

Simón explicó cómo fue para el encuentro para él y mostró su respeto al conjunto argentino.

"(Empezamos) con ese miedo de no querer cometer errores y nada, un error con Argentina te penaliza; creo que un poco de temor a cometer errores, no fue muy fluido, pero es una final.

"Que se sienta orgulloso el pueblo español"

Por último, Pedro Porro habló de la fortaleza de España en su conjunto y que se congregó un grupo de jugadores a la altura de un equipo que consiguió una Copa del Mundo.

"Esto no es solo de uno, de dos, de tres, ni de los once que jugamos; simplemente desde los 26 jugadores que convivimos durante 50 días.

"Yo creo que eso es lo más importante y a la gente de España, decirles que la hemos sentido desde el minuto uno, dar las gracias también por todo el apoyo y espero que se sientan orgullosos que hemos llegado a una segunda estrella para España."