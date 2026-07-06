España clasifica a cuartos tras ganar 1-0 a Portugal en despedida de CR7

La selección de España clasificó el lunes a los cuartos de final del Mundial tras vencer 1-0 a Portugal con gol del suplente Mikel Merino en tiempo de reposición.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente enfrentará el viernes, en los cuartos de final, al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica que se jugará más tarde.

En la primera parte del partido disputado en el estadio Dallas, España tuvo la opción más clara de gol a los ocho minutos cuando Mikel Oyarzabal mandó desviado su remate a pesar de quedar de frente a la portería tras recibir un pase de Dani Olmo.

Portugal respondió en el minuto 12 con un potente disparo de Cristiano Ronaldo que rechazó el portero Unai Simon.

I will forever love you. pic.twitter.com/SGlaYeyRbu — TC (@totalcristiano) July 6, 2026

Cuatro minutos después, el portero Diogo Costa evitó el gol de España al atajar los disparos de Lamine Yamal y Alex Baena.