España clasificó a 16avos como líder y eliminó a un Uruguay roto

GUADALAJARA, Jalisco (Enviado).- España hizo valer los pronósticos y clasificó como primer lugar del Grupo H, al derrotar sin mucho esfuerzo 0-1 en Guadalajara a un Uruguay completamente con el vestidor roto.

La Roja, que salió de blanco en este encuentro, poco a poco va encontrando una mejor versión de sí misma en esta Copa del Mundo, porque consiguió su segunda victoria en tres partidos, luego de derrotar previamente a Arabia Saudita y sorpresivamente igualar en su debut con la modesta Cabo Verde.

En tanto, "La Celeste" uruguaya fracasó rotundamente en esta Copa del Mundo con Marcelo Bielsa como director técnico, quien no pudo hacer que su equipo ganara un solo encuentro de tres disputados.

Resultado perfila el México vs. Ecuador

De paso, este resultado encaminó considerablemente que México enfrente a Ecuador en 16avos de Final, lo cual deberá confirmarse una vez que termine la Fase de Grupos, ya que existe una mínima posibilidad de que se modifique el enfrentamiento.

La España de Luis de la Fuente hizo lo que debía para asegurar el primer lugar del sector, sin importar lo que sucediera en el juego que se jugó paralelamente entre Arabia Saudita y Cabo Verde.

Se esperaba que este juego fuera de altísima exigencia para los ibéricos, serios candidatos al título, porque si hay una selección que se muere en la línea y con el cuchillo entre los dientes, ya que así se lo pide su historia, esa es precisamente Uruguay.

? ¡España manda y Arabia se despide sin goles!



La Roja derrotó 1-0 a Uruguay y cerró con autoridad la fase de grupos. En Houston, Arabia Saudita y Cabo Verde firmaron un empate sin anotaciones que dejó mucho esfuerzo, pero nada de festejos. pic.twitter.com/wonhDI4z5o — Ovaciones (@ovaciones) June 27, 2026

Pero esta fue una versión de "La Celeste" completamente despintada, insípida, triste y hasta insufrible, porque tuvo a jugadores que claramente estaban divorciados de su entrenador, al grado de que la prensa de su país reportó que estaban en rebeldía previo a este encuentro.

Muy aparte de esa situación, es menester destacar la presencia de un futbolista: Lamine Yamal. La figura española y del Barcelona, es un espectáculo para ver en vivo.

El chico tiene una velocidad increíble no solo para correr, sino para pensar las jugadas y ejecutarlas. En un palmo de terreno, puede hacer latigazos con su cuerpo gracias a su juventud, que varias veces dejó atornillados al césped a los defensas uruguayos.

Lamine confirmó en este juego que está en óptimas condiciones físicas y que será esencial para España de cara el inicio de las instancias definitivas.

El único gol de este encuentro, cayó por medio de Álex Baena al minuto 42' gracias a un disparo de media distancia que no traía absolutamente nada.

Pero el veterano arquero charrúa, Fernando Muslera, se encargó en convertirlo en anotación, debido a un error imperdonable e indigno de un arquero de su jerarquía.

Baena sacó el disparo, Muslera lo atacó de manera espantosa y el esférico se le escurrió por encima de los guantes; la notable mayoría española en las gradas (entre reales españoles y mexicanos disfrazados), celebró con júbilo en la Perla Tapatía.

Lamine, la figura de España.

Foto: Aracely Martínez

Adiós Uruguay

Uruguay necesitaba sí o sí ganar en este encuentro para clasificar; de menos empatar para aspirar colarse como mejor tercero, pero con una versión tan pobre como esta de su equipo, es mejor que ya se fue.

Tras el grosero error de Muslera, el técnico Bielsa no se la pensó dos veces y en el medio tiempo lo sacó para darle ingreso a Sergio Rochet; claramente el vestidor uruguayo estaba roto, porque Fernando ya no salió a la banca para al menos apoyar a su equipo en busca del milagro.

Bielsa continuó con sus cambios entre extraños, desesperados e incomprensibles y al 57' sacó a uno de sus mejores jugadores, Federico Valverde, para darle espacio al delantero Federico Viñas.

Valverde salió del campo entre lágrimas y rabia; Bielsa ni lo volteó a ver y sus compañeros lo consolaron en la banca. Mientras ese desastre sucedía en Uruguay, España simplemente transitó lo que restó de partido.

El técnico de la Fuente dosificó a sus mejores jugadores, y el juego terminó con el triunfo de España y Uruguay con un jugador menos por la expulsión de Agustín Canobbio.

Uruguay quedó fuera del Mundial 2026.

Foto: Aracely Martínez

Así, "La Roja" está lista para lo que le venga en 16avos, a ver si puede confirmarse como seria candidata al título, pero habrá que ver cómo se comporta ante rivales de muchísima mayor calidad.