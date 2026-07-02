España "destroza" sin problemas a Austria y avanza fácil a octavos de final

España avanza con mucha calma en esta Copa del Mundo. Más allá de que hoy arrolló a un rival inexistente, le falta aúb para deslumbrar y cautivar pero hace lo necesario para llegar a donde quiere.

Por ahora, ya se instaló en los octavos de final, al golear 3-0 a Austria en Los Ángeles en un partido en el que La Roja pudo marcar más goles, pero entre que el arquero austriaco sacó lo que pudo y que los ibéricos bajaron las revoluciones, el marcador acabó en ese resultado.

A destacar también que tras cuatro partidos, España sigue sin recibir gol en esta Copa del Mundo, lo cual confirma que tiene una defensa bastante sólida, si bien los rivales que ha tenido hasta esta instancia, tampoco es que hayan mostrado mucho poderío ofensivo.

La escuadra de Luis de la Fuente, la realidad es que sigue sin tener un real reto enfrente en el terreno de juego; porque esta Austria fue claramente superada y a partir de ello intentó nivelar con algunas patadas pero no lo logró.

Y en sus tres juegos de fase de grupos, España derrotó a un Uruguay roto, superó a una Arabia que en escenarios internacionales no existe y ante Cabo Verde fue su peor presentación en un juego sin goles.

Ya en octavos de final le vendrá un rival que seguro le exigirá y hasta ese momento sabremos para qué esta España en la Copa del Mundo.

España vs. Austria.

Foto: MexSport

Tampoco es que se demerite lo que los ibéricos han conseguido en este torneo, porque este juego ante Austria lo ganaron con categoría y buen juego, más allá de la debilidad de su rival.

Poquito más de 30 minutos fue lo que tardó "La Roja" para abrir a los austriacos, que intentaron resistir lo más posibles, pero ante este equipo que tiene jugadores de muy buen pie es muy difícil aguantar tanto tiempo.

Al 36' se lanzó al ataque el lateral Marc Cucurella, quien muestra por qué es uno de los mejores del mundo y por qué fue firmado por el Real Madrid.

Cucu es muy profundo por esa parcela y en uno de esos lances, llegó a tres cuartos de cancha, vio que el goleador Mikel Oyarzábal estaba solo y le puso la pelota en el área.

El delantero de la Real Sociedad sacó el tiro de primera intención y venció al guardameta Alexander Schlager para poner el 1-0 de España.

Austria intentó poner algo de resistencia, morirse de algo en esta Copa del Mundo o al menos vender cara la derrota; por ello con sus argumentos y gente como Marcel Sabitzer además del veterano Marko Arnautovic, intentaron algo pero sin éxito.

Por el contrario, España encontró el segundo ya entrada la segunda parte; al 66', Álex Bahena encontró a Pedro Porro, quien entró al área como cuchillo en mantequilla.

Porro metió el mazazo de cabeza y así cayó el 2-0 español con lo que el triunfo estaba ya muy asegurado, porque Austria ya no tenía capacidad de reacción.

Para cerrar la cuenta, apareció una vez más la combinación Cucurella-Oyarzábal: al 89', Marc puso un excelso pase raso a Mikel y el delantero donostiarra definió a placer dentro del área para el 3-0.

Así, España sigue adelante en este Mundial, no termina de deslumbrar pero sigue siendo muy efectiva, no recibe gol y continúa en su sueño por conseguir su segundo título.

Además, llegó a 34 partidos sin perder, por lo que tiene una racha muy larga y muy positiva, para uno de los candidatos más importantes a ganar el torneo.

Hablan Oyarzábal y Luis de la Fuente

Al término del encuentro, habló el goleador Mikel Oyarzábal, quien ya suma cuatro goles en esta Copa del Mundo y se afirma como el centro delantero titular en este torneo:

"Contento por ayudar al equipo, pasar una ronda más, felices; a descansar y a lo que sigue. Un partido complicado que sabíamos que iba a ser difícil, ante un rival físico que nos la iba a complicar pero estamos felices", dijo.

Y también se manifestó el entrenador Luis de la Fuente, quien resaltó que a medida que vayan avanzando los rivales serán aún más fuertes y tienen que mejorar si bien consideró que su equipo fue casi perfecto en estos 16avos.

"Los grandes equipos aparecen cuando se necesitan, estamos mentalizados en este tipo de juegos; dimos un grandísimo partido, estoy feliz porque lo hicimos casi a la perfección.

"Cada partido va a ser mas complicado, los rivales son más exigentes, solo quedamos 16. En nuestra mentalidad siempre está mejorar; siempre queremos más"