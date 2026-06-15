España se atascó y solo sacó un empate con Cabo Verde

Esta es, sin lugar a dudas, la primera gran sorpresa de esta Copa del Mundo. España intentó, fue una y otra vez en busca de llevarse la victoria, pero no pudo ante un Cabo Verde heróico, que en su debut en justas mundialistas, le sacó un punto en un juego que terminó 0-0 disputado en el Estadio de Atlanta.

La historia que escribió el equipo africano es mágica, pero para los españoles es uno de sus peores capítulos en todas las ediciones en las que ha participado, porque en su calidad de favorito para ganar este Mundial y por los jugadores que tiene, en lo absoluto se puede permitir este tipo de presentaciones.

Más allá del resultado y cómo terminó el partido, el seleccionado caboverdiano dio una cátedra de cómo resistir defensivamente ante una potencia como La Roja, que es para muchos el más amplio favorito para levantar el título, pero que en este encuentro decepcionó con todas sus letras.

Podrá gustar o no la forma de enfrentar un partido de futbol; habrá quienes no están de acuerdo en echarse completamente para atrás, estacionar el camión y apretar los dientes hasta el punto de casi romperlos, todo para defender una portería.

Pero no deja de ser un arte; tiene un mérito altísimo debutar en una Copa del Mundo, como lo hizo este pequeño país africano de apenas medio millón de habitantes. Pararse en un escenario mundialista y sacarle el cero a una España que con todas sus figuras, una tras otra, siempre se encontró con una muralla caboverdiana.

Hay que destacar a todo el equipo africano, sin lugar a dudas; porque sacarle un punto a La Roja en una Copa del Mundo es algo que muy pocos países, incluso los más grandes, han podido hacerlo.

What a moment for Cabo Verde!



The Blue Sharks earn their first-ever @FIFAWorldCup point on their tournament debut with a 0-0 draw against Spain at Atlanta Stadium pic.twitter.com/XBUbsik9Fw — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Y de todos los hombres que defendieron a su patria hasta el borde del colapso, hay un héroe que se encumbró en todo lo alto y es es el veterano arquero Josimar Dias Vozinha, que con 40 años y portero del Chaves de la Segunda División de Portugal, le sacó todo, absolutamente todo lo que intentaron los españoles en este encuentro.

Aunque en realidad todo el equipo de Cabo Verde, comandados por su entrenador Pedro Leitao, le presentaron un acertijo defensivo desde la dinámica, el órden, la aplicación, la táctica y cero patadas hacia los talentosos. España, simple y sencillamente no pudo.

Es decir que Cabo Verde ni siquiera tuvo que recurrir a la violencia para parar a todos los virtuosos de España: al goleador Mikel Oyarzábal, a los talentosísimos Ferrán Torres, Gavi y Rodri.

Al exquisito Fabián Ruiz o al velocísimo Marc Cucurella, que recién acaba de firmar con el Real Madrid. Ni siquiera cuando el crack Lamine Yamal entró al campo, la joya del Barcelona pudo pasar a la muralla caboverdiana que jamás dio una patada, lo mismo Nico Williams; jamás mostró los tachones, jamás fue desleal con su rival.

Resistió hasta el final con base en el órden defensivo, la potencia que les da su raza, pero con muchísimo corazón de un resultado que es histórico para ellos y enormemente bochornoso para una España que con este resultado ha bajado muchísimo sus bonos en busca de ser campeones del mundo.

También habrá que responsabilizar al entrenador español Luis de la Fuente, quien se guardó muchísimo a los cambios. Hasta el 71' le empezó a mover a su equipo con la entrada de Mikel Merino y el mencionado Lamine Yamal.

Y luego hasta el 81' metió a Dani Olmo y seis minutos después, ya en la desesperada, a un Nico Williams que claramente no está al cien por ciento. Es decir que con todo su arsenal en el campo, España no pudo meterle un solo gol a Cabo Verde.

Los siguientes duelos del Grupo H

Ahora, España tendrá que medirse en su segundo partido a Arabia Saudita en busca de recuperar los puntos que todo mundo pensaba iba a tener en la bolsa tras el juego ante Cabo Verde. Después, deberá ir a Guadalajara a cerrar su grupo ni más ni menos que ante la durísima Uruguay y a ver cómo le va.

España se acaba de meter en serios problemas en sus aspiraciones de ganar el Grupo H, por lo que tiene que apretar en sus siguientes dos juegos o de lo contrario el camino que quería tener tranquilo hasta las instancias de eliminación directa, puede ser sumamente espinoso.