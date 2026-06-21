España recupera su juego con triunfo ante Arabia Saudita

España ha recobrado la memoria. Lamine Yamal marcó su primer gol en una Copa del Mundo con solo 18 años, mientras Mikel Oyarzábal repartió asistencia y clavó un doblete para lavarle la cara a la Roja, luego de un desafortunado debut al no haber pasado del empate contra Cabo Verde.

¿Cómo logró España su contundente victoria ante Arabia Saudita?

La selección española goleó Arabia Saudita para sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026 y así prolongar a 32 su imponente racha de partidos sin derrota.

En pleno día del cumpleaños 65 del entrenador Luis de la Fuente, sus jugadores le dieron el mejor regalo posible al golear por contundente 4-0 a la selección saudí en el Estadio Atlanta de Georgia.

Con ello, la Roja cambió por completo la mala imagen que dejó en su partido debut en la Copa Mundial, a la espera de ser éste el despunte hacia altos vuelos en la justa mundialista.



La selección española goleó Arabia Saudita para sumar sus primeros tres puntos en el Mundial 2026. Foto: EFE

Lamine Yamal tuvo un inicio arrollador por su eterna banda derecha, donde humilló a su marcador al dejarlo tendido en el piso con un regate para luego enviar un servicio al área que finalmente fue rechazado por Alí Lajami.

Y ni dos minutos después, el propio número 19 se animó de media distancia, y aunque la pelota se pasó de largo, ya manifestaba esa magia que el mundo le pedía a gritos en esta Copa.

Impacto histórico de Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal en el Mundial 2026

De pronto, Mikel Oyarzábal se apoyó con Álex Baena, éste le devolvió la pared y el de la Real Sociedad ingresó al área con ventaja para enviar una línea que se cruzó hasta el otro costado donde Yamal cerró la pinza y clavó el 1-0 a los 10 minutos de partido, en la que fue la primera anotación en Mundiales.

El adolescente de 18 años y 343 días, hizo historia, pues con edad, se convirtió en el futbolista más joven en la historia que logra anotar en Copa del Mundo y en un torneo continental como ha sido —en su caso— la Eurocopa.

Mientras que Pelé lo hizo en Copa del Mundo y Copa América con 18 años y 138 días en 1959.

Pero España no aflojaba, Oyarzábal envió un misil de largo alcance que recostó Mohammed Al-Owais y se estiró a ras de césped para atajar esa pelota brava. Sobre aviso, no hay engaño.

El propio jugador txuri-urdín encontró una pelota viva tras un tiro de esquina que recentró Dani Olmo, peinó Aymeric Laporte y empujó al fondo de las redes Mikel para el 2-0 en 20 minutos de juego.

No conforme, en un parpadeo, apareció el tiki taka español. Pedro Porro mandó un cambio de juego dentro del área rival donde Marc Cucurella bajó de cabeza para Olmo, quien miró de reojo y tocó a Oyarzábal para que el 21 clavara su doblete en un lapso de tan solo tres minutos.

Y la Roja ya estaba 3-0 con Mikelone como el jugador que más rápido ha logrado registrar doblete y asistencia en un solo partido de la Copa del Mundo.

Un error de los árabes cuando Al-Owais tocaba para salir jugando, Oyarzábal robó y golpeó de inmediato la pelota de tres dedos para estrellarla dramáticamente en el travesaño. Luego, Lamine intentó con un disparo de media distancia, y el portero se redimió con una buena atajada.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Baena ejecutó un tiro de esquina pasado desde la punta izquierda, Cucurella impactó de volea y tras un desvío, el balón terminó al fondo de la portería saudí para el 4-0, aunque debido a la intervención del defensor Hassan Tambakti, se determinó como autogol.

España bajó los decibeles ya con la goleada y sus primeros tres puntos en el bolsillo. Y aún así, se dio el lujo de a medio gas clavar un último gol. Fabián Ruiz robó una pelota, la distribuyó de inmediato para Porro quien de golpe envió un pase filtrado al área donde el recién ingresado Ferrán Torres clavó el 5-0. Pero el VAR echó para atrás todo y borró la última sonrisa ibérica.

De todas formas, con una abrumadora ventaja del 65% de la posesión del balón y cuatro goles en nueve remates al arco con 20 disparos totales, la Furia consumó una victoria rotunda, al recordar ese tiki taka que le caracteriza con 638 pases realizados, más del doble de los 238 de los desangelados saudíes.