España vs Argentina: El polémico gol anulado a España en tiempo extra

Al final de la primera parte del tiempo extra, la selección española arrastra muchísima frustración, luego de que les anularan al menos 1 oportunidad clara de gol, a los pies de Nico Williams, quien lo dio todo para darle el gol del gane a España. Sin embargo, esto nunca llegó.

Sin embargo fue el árbitro quien pitó falta previa de Mikel Merino sobre Nico Otamendi. Sin embargo, el VAR tuvo tiempo para intervenir y aparentemente corroboró la existencia de una infracción, que le costó el tanto a la selección española.

El central al suelo y la pelota seguía en juego, pero el remate de Mikel Merino no alcanzó a ser lo magistral que se necesitaba para que el gol fuera claro. Por el contrario, salió y achicó a las mil maravillas el Dibu, que logró despejar desde el inicio sin mucho éxito.



España contó con 1 gol anulado por parte del arbitraje. Foto: REUTERS

Memes tunden a Infantino por gol anulado

Los memes no dejaron escapar la oportunidad para criticar a Infantino, a quien han tundido en críticas por aparentemente haber favorecido a Argentina durante sus actuaciones en esta Copa del Mundo 2026.

Cabe señalar, que para este momento, Argentina ya contaba con un jugador menos, luego de la expulsión de Enzo Fernández.