España vs Argentina: El polémico gol anulado a España en tiempo extra

Esta es la polémica jugada de gol que le anularon a España durante la Final del Mundial 2026
España contó con 1 gol anulado por parte del arbitraje. Foto: REUTERS
Esta es la polémica jugada de gol que le anularon a España durante la Final del Mundial 2026
Por: Citli Toribio
Al final de la primera parte del tiempo extra, la selección española arrastra muchísima frustración, luego de que les anularan al menos 1 oportunidad clara de gol, a los pies de Nico Williams, quien lo dio todo para darle el gol del gane a España. Sin embargo, esto nunca llegó.
Sin embargo fue el árbitro quien pitó falta previa de Mikel Merino sobre Nico Otamendi. Sin embargo, el VAR tuvo tiempo para intervenir y aparentemente corroboró la existencia de una infracción, que le costó el tanto a la selección española.
El central al suelo y la pelota seguía en juego, pero el remate de Mikel Merino no alcanzó a ser lo magistral que se necesitaba para que el gol fuera claro. Por el contrario, salió y achicó a las mil maravillas el Dibu, que logró despejar desde el inicio sin mucho éxito.
España contó con 1 gol anulado por parte del arbitraje. Foto: REUTERS
Los memes no dejaron escapar la oportunidad para criticar a Infantino, a quien han tundido en críticas por aparentemente haber favorecido a Argentina durante sus actuaciones en esta Copa del Mundo 2026.
Cabe señalar, que para este momento, Argentina ya contaba con un jugador menos, luego de la expulsión de Enzo Fernández.
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