Estadio Azteca impidió acceso a palcohabientes

Tal y como lo había anunciado, la Asociación Mexicana de Palcos y Plateas se presentó este martes en el Estadio Azteca para ingresar a sus propiedades dentro del inmueble, con el fin de abastecerlos con alimentos y bebidas de cara a la inauguración del Mundial el jueves.

Sin embargo, personal del Coloso de Santa Úrsula les negó el acceso, bajo el argumento de que las medidas cautelares que había otorgado un juez a favor de la Asociación, las cuales les permitían ingresar alimentos y bebidas a sus palcos, no están vigentes.

"Vengo a comentarles que no se les va a permitir el acceso, toda vez que sus medidas no están vigentes, por lo que no están surtiendo efectos jurídicos. No podemos permitirles el acceso, porque el estadio se rige por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo", dijo un representante legal del Estadio Azteca, quien no se identificó al informarles del no acceso.

Ante la pregunta de Roberto Ruano, secretario de la Asociación sobre si el Estadio se regía por las leyes mexicanas o por las normas de FIFA, el mismo representante del inmueble solo les reiteró que no iban a darles acceso y se retiró de la reja que protege la Puerta 1 del Estadio Azteca, la cual también está llena de elementos de la Guardia Nacional.

Juzgado federal dejó sin efectos medidas cautelares

La postura del Estadio Azteca está basada en que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, dejó sin efectos esas medidas con lo que las autoridades mexicanas fallaron a favor de FIFA, el inmueble y su dueño, Grupo Ollamani, en una batalla legal que pinta para durar mucho tiempo más.

Al respecto, el abogado de la Asociación de Palcos y Plateas, Balfre Morales, negó cualquier tipo de notificación hacia ellos por parte de las autoridades, sobre que sus medidas cautelares estaban sin vigencia.

"Vengo a comentarles que no se les va a permitir el acceso, toda vez que sus medidas no están vigentes, por lo que no están surtiendo efectos jurídicos. No podemos permitirles el acceso, porque el estadio se rige por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo", dijo un representante legal del Estadio Azteca, quien no se identificó al informarles del no acceso.

Ruano añadió que es más vergonzoso que el Azteca diga que se rige por FIFA y no por leyes mexicanas.

Consideró aberrante que el Estadio Azteca les salga con el argumento de que se rigen por la normativa de FIFA y no por las leyes mexicanas, toda vez que es una entidad extranjera.

"En lugar de que la Guardia Nacional y que todo el aparato esté trabajando para proteger a FIFA, debería de estar cuidando los intereses de los palco y plateahabientes que somos mexicanos, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos solicitando que se cumpla un contrato firmado por ellos mismos", comentó.

Asociación llegará hasta las últimas consecuencias; no descartan fuerza pública

Para finalizar y luego de quedarse en la reja perimetral de la Puerta 1 del Azteca, tanto el secretario Ruano como el abogado Morales, indicaron que irán a las autoridades a informarles del desacato de las medidas cautelares que ellos alegan siguen vigentes.

? Palcohabientes exigen acceso a sus espacios



Dueños de palcos y plateas acudieron al Estadio Ciudad de México para demandar el cumplimiento de una resolución judicial que les permite ingresar alimentos y bebidas a sus espacios durante la Copa del Mundo.



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Y ante ello, continuarán hasta las últimas consecuencias como sería una demanda post mundial por daños y perjuicios contra los propietarios de palcos y plateas, lo cual podría costarle varios millones de pesos al Estadio Azteca.

A su vez, no descartaron el uso de la fuerza pública luego de informarle a las autoridades, pero eso ya lo determinaría el criterio del juez.