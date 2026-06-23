EU afloja restricciones a Irán antes del duelo ante Egipto

La selección de Irán obtuvo un alivio parcial en las restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos durante el Mundial 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) autorizó al equipo ingresar a territorio estadounidense dos días antes de su partido frente a Egipto, programado para el 26 de junio en Seattle.

La decisión marca un cambio respecto a los dos primeros encuentros del combinado iraní, cuando sólo pudo entrar a Estados Unidos un día antes de cada compromiso y tuvo que regresar de inmediato a su campamento base en Tijuana.

El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, Andrew Giuliani, explicó que la medida ya estaba contemplada si los primeros desplazamientos se desarrollaban sin contratiempos.

"Íbamos a analizar cómo transcurrieron los dos primeros traslados y, si salían sin problemas, extenderíamos el día adicional debido al mayor tiempo de viaje", señaló el funcionario.

La selección iraní había solicitado desde el inicio del torneo más tiempo para aclimatarse a las ciudades sede y recuperarse físicamente entre partidos. El reclamo cobró fuerza después de los encuentros disputados en Los Ángeles, donde el equipo denunció dificultades logísticas y tiempos reducidos para entrenar y descansar.

Irán mantiene su base en Tijuana

Las restricciones estadounidenses obligaron a Irán a instalar su concentración mundialista en Tijuana, luego de que no pudiera permanecer en territorio estadounidense entre partido y partido.

El equipo viajará este miércoles desde Baja California hacia Seattle, donde tiene previsto entrenar en las instalaciones de la Universidad de Washington antes del choque frente a Egipto.

Aunque Washington suavizó las condiciones de ingreso, el DHS mantuvo la exigencia de que la delegación abandone Estados Unidos una vez concluido el encuentro del viernes.

Tensión política detrás del Mundial

Las medidas se producen en medio de las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán, agravadas por el conflicto bélico que enfrentó a ambos países durante los últimos meses.

La federación iraní incluso estudió presentar una queja ante la FIFA por considerar que las restricciones colocaban al equipo en desventaja frente a las demás selecciones participantes.

El futbolista Alireza Jahanbakhsh resumió la postura del plantel tras el empate ante Bélgica: "No pedimos mucho. Sólo pedimos el mismo procedimiento que tienen los otros 47 equipos".

La flexibilización no elimina las restricciones especiales impuestas a Irán, pero reduce uno de los principales reclamos del equipo asiático en un Mundial donde la política terminó acompañando cada uno de sus desplazamientos.