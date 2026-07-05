Se empieza a llenar el FIFA Fan Fest del Zócalo de la CDMX

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 5 de julio, aficionados de la Selección Nacional se dieron cita en el FIFA Fan Festival, con el objetivo de apartar un buen lugar para presenciar el partido de México vs Inglaterra en Octavos de Final.

Además de la pantalla gigante del Zócalo de la CDMX, en los alrededores del centro histórico de la capital, se encuentran instaladas más de 60 pantallas en diferente puntos clave, que van desde las calles de Palma y República de Uruguay, hasta la Alameda Central.

Se espera que hoy miles de aficionados se den cita en la zona centro de la CDMX para presenciar el partido de México en Octavos de Final. Sin embargo, se sabe que no sólo en la zona centro se podrá vivir la pasión del futbol con la Selección Nacional, sino también en las 16 alcaldías.

En Ovaciones te invitamos a seguir nuestra cobertura en vivo del partido de México vs Inglaterra.