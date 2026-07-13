¿Qué pasaría si la FIFA aumenta a 64 las selecciones participantes en el Mundial?

La FIFA todavía no termina de estrenar el formato de 48 equipos en la Copa del Mundo 2026 y ya analiza una nueva expansión. El presidente del organismo, Gianni Infantino, confirmó que la posibilidad de aumentar el torneo a 64 selecciones será discutida por los comités correspondientes una vez concluya el actual Mundial.

"Definitivamente es un tema que será examinado y discutido", declaró Infantino al medio suizo Blue Sport. El dirigente defendió la idea al señalar que una Copa del Mundo debe organizarse "para todo el mundo" y no únicamente para Europa y Sudamérica, además de considerar que más países deben tener la oportunidad de participar para impulsar su desarrollo futbolístico.

De aprobarse, el principal cambio sería el número de participantes. El Mundial pasaría de 48 a 64 selecciones, lo que permitiría organizar el torneo con 16 grupos de cuatro equipos. En ese escenario, avanzarían directamente los dos primeros lugares de cada sector a los dieciseisavos de final, eliminando el sistema actual que clasifica a los ocho mejores terceros lugares.

All four @FIFAWorldCup 2026 semi-finalists have previously won the tournament pic.twitter.com/KmknHZRPcR — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

La expansión también modificaría el calendario. La Copa del Mundo aumentaría de 104 a 128 partidos, es decir, 24 encuentros adicionales respecto al formato que debutó en 2026.

El posible cambio llegaría para la edición de 2030, que será organizada por España, Portugal y Marruecos, con partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar el centenario del primer Mundial.

Por ahora, la propuesta no ha sido aprobada. Infantino dejó claro que el tema apenas será analizado por los órganos competentes de la FIFA después de concluir la Copa del Mundo 2026, por lo que el torneo de 2030 mantiene, de momento, su formato oficial pendiente de cualquier modificación.