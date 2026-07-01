Estados Unidos derrotó sin problemas a Bosnia y va a octavos ante Bélgica

Estados Unidos está en los octavos de final. Y lo consiguió sin mayores problemas al derrotar 2-0 en Santa Clara, a una Bosnia que tuvo corazón pero le faltó muchísima imaginación.

Incluso cuando los locales se quedaron con diez hombres desde el 64', cuando Folarin Balogun se fue expulsado por una falta.

De tal forma que los estadounidenses se medirán a Bélgica en Seattle, partido en el que buscarán llegar a los cuartos de final, instancia que no disputan desde hace 24 años cuando lo lograron en Corea-Japón 2002.

Por lo pronto, los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino ya alcanzaron la misma instancia que en Qatar 2022, por luego ahora tienen que superarla para confirmar un real progreso de su futbol.

Fue antes de que terminara la primera parte que Estados Unidos se puso arriba en el marcador; Folarin Balogun aprovechó dentro del área que la defensa de Bosnia se enredó con la pelota.

El esférico le quedó a placer y remató ante la salida desesperada del arquero que nada pudo hacer; con eso, la escuadra local ya encaminaba el resultado con tranquilidad.

Aunque se le complicó un poco el duelo a los estadounidenses, porque al 64' el mismo Balogun se fue expulsado por una falta que si bien fue sin intención, el árbitro Raphael Claus la fue a ver al VAR y le sacó la roja.

Así que los bosnios tenían más de 30 minutos para conseguir el empate con un hombre más en el campo, aunque su gran figura, el veterano Edin Zdeko ya había salido por lesión.

Con ventaja, Bosnia tampoco pudo ser claro. Sí atacaba e iba para adelante, pero esa sensación de real peligro o que el gol de la igualdad se acercaba nunca llegó.

EU vs. Bosnia.

Foto: MexSport

Cuando mejor estaban los balcánicos, vino una falta a favor de Estados Unidos, la cual se encargó de cobrar Malik Tillman en tiro libre.

La pelota superó la barrera y el guardameta Nikola Vasilj, colaboró para la anotación porque fue sin convicción por el esférico y metió sin fuerza el guante.

Así Estados Unidos completó su victoria y su pase a la siguiente ronda, donde tiene muchas chances de llegar a cuartos, porque Bélgica no convenció ante Senegal, más allá de que le ganó la eliminatoria en 16avos.

Lo que sí es que el técnico Pochettino deberá resolver la ausencia de su delantero Folarin Balogun, por lo que pinta para que ante los Red Devils, vaya de inicio el mexicano Ricardo Pepi.