Estados Unidos destrozó a Paraguay y dio el mejor partido en su historia en los Mundiales

Debut magistral de Estados Unidos. En su primer partido de la Copa del Mundo 2026, dieron su mejor juego en su historia dentro de los Mundiales, al arrollar a Paraguay 4-1 en el Estadio Los Ángeles y así obtener sus primeros tres puntos en el Grupo D.

Fue un resultadazo para el conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que además de ganar su primer partido en este certamen, lo hizo con cuatro goles a favor, algo que nunca antes había conseguido.

Y la realidad es que los estadounidenses pudieron meter muchos más goles ante un Paraguay que decepcionó y se vio ampliamente superado, pero optaron por dosificar una vez que desde el primer tiempo liquidaron a su rival.

La escuadra norteamericana llegaba con muchas dudas a esta Copa del Mundo, no solo por los últimos resultados en juegos de preparación, sino porque en 2025 no ganó ni uno de los dos torneos importantes en Concacaf.

EU llegó con incertidumbres al Mundial 2026.

Foto: Reuters

Sin embargo, en el momento más importante apareció ahora sí esta escuadra, que demostró que tiene futbolistas de primer nivel al jugar en los mejores equipos de Europa y quienes al fin parecen haber entendido el concepto futbolístico de Pochettino.

La escuadra sudamericana aguantó siete minutos el cero en su arco, pero la velocidad del ataque estadounidense fue demasiado para los guaraníes.

El Capitán América Christian Pulisic se metió al área, metió pelota retrasada que le quedó a Weston Mckennie quien quiso tocar al centro; en el trayecto, Damián Bobadilla intentó cortar pero terminó cometiendo autogol.

Eso fue suficiente para que Estados Unidos fuera amo y señor de este encuentro, en el que Paraguay tardó muchísimo en entrar y su técnico Gustavo Alfaro nunca supo cómo nivelar.

Paraguay no dejó de intentar.

Foto: Reuters

Después del primer gol, llegó un doblete del delantero del Mónaco, Florian Balogun. Al 31', otra vez Pulisic entró muy fácil al área y encontró al atacante que definió de primera para el 2-0.

Y luego en el agregado de la parte inicial, se mandó un golazo al ángulo, para poner el 3-0 demoledor a favor de los de las Barras y Las Estrellas.

Era tanta la diferencia de niveles, que el entrenador Pochettino se dio el lujo de sacar a su figura Pulisic y dosificarlo; además, claramente los locales bajaron el acelerador en la segunda mitad.

Eso permitió que Paraguay encontrara el descuento por medio de Mauricio Prado, con una buena definición dentro del área al 73'.

Por un momento, parecía que la Albirroja podía acercarse en el marcador pero solo fue un espejismo; le costó muchísimo el juego a los sudamericanos y lo pagaron caro.

En la parte final del duelo, Gio Reyna cerró los cartones con un golazo de tres dedos, tras un disparo que el guardameta Orlando Gill no iba a alcanzar ni de milagro.

De esta manera, Estados Unidos fue de los tres anfitriones el que mejor debut tuvo, ya que si bien México le ganó 2-0 a Sudáfrica, la actuación del Tri no fue ni de lejos tan convincente.

Mientras que Canadá, apenas y pudo empatar 1-1 con Bosnia este viernes en su presentación en la Copa del Mundo, por lo que el equipo de USA dio una muestra clarísima de cómo debe ser un país anfitrión en un Mundial.

? ¡Estados Unidos arrancó con fuerza su camino en el #MundialDeFutbol2026!



El conjunto de las Barras y las Estrellas superó a Paraguay en un duelo clave del Grupo D y dejó claro que quiere ser protagonista jugando en casa. pic.twitter.com/4PenbAmaxt — Ovaciones (@ovaciones) June 13, 2026

Ceremonia de Inauguración con mucho toque de Hollywood

En cuanto a la ceremonia de inauguración en Los Ángeles, la musicalizaron la cantante californiana Katy Perry, además de Future, rapero y cantautor estadounidense.

También se presentó la cantante brasileña Anitta, para darle ese sabor latino que nunca sobra.

Y al ser en una ciudad donde está Hollywood, hubo muchas estrellas en las gradas, en las que destacó Tom Cruise junto a David Beckham, Jamie Foxx, Paris Hilton y por supuesto Katy Parry con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá.