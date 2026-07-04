¿Le favorecieron a Messi? Las jugadas del Argentina vs Cabo Verde que desataron debate en redes

El sufrido triunfo de Argentina sobre Cabo Verde por 3-2 no solo dejó emociones hasta el último minuto. Tras el partido, las redes sociales se llenaron de comentarios de aficionados que cuestionaron algunas decisiones del árbitro canadiense Drew Fischer, especialmente varias faltas señaladas a favor de Lionel Messi.

En Ovaciones te contamos cuáles fueron las jugadas que señalaron los aficionados.

Pero ojo: eso viene de la percepción de la gente, no de algo confirmado oficialmente.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en el segundo tiempo, cuando Messi cobró rápidamente un tiro libre después de que el árbitro autorizó la reanudación del juego, mientras el arquero Vozinha todavía acomodaba la barrera.

Aunque se aclaró que la acción fue válida porque el silbante ya había dado la señal, en redes sociales varios usuarios consideraron que la decisión terminó favoreciendo al capitán argentino. El guardameta alcanzó a reaccionar y evitó el gol con una atajada.

Una de las primeras jugadas señaladas fue una supuesta falta cobrada a favor de Messi, en la que el extremo caboverdiano Jovane Cabral parece tocar el balón y realizar una entrada limpia, pero aun así se sanciona infracción.

También se comentó una acción donde aparentemente el defensor argentino Facundo Medina impacta el balón con la mano a corta distancia del árbitro. En redes, usuarios señalaron que la jugada no fue sancionada y que el partido continuó con normalidad.

Otra jugada discutida fue una posible falta de Leandro Paredes sobre Hélio Varela. En la repetición, la acción ocurre muy rápido y da la impresión de que el contacto es mínimo o incluso inexistente, ya que el defensor parece retirar el pie antes de impactar al rival.

Más adelante, también se mencionó una entrada de Cristian "Cuti" Romero sobre Laros Duarte, donde se observa un contacto directo al pie del rival. A pesar de ello, en la jugada no se mostró tarjeta, lo que generó debate entre aficionados.

En el caso de Lionel Messi, también se viralizó una acción donde el argentino carga por detrás a un rival en una disputa de balón. Usuarios en redes señalaron que la falta pudo haber sido sancionada, aunque la jugada fue interpretada por el árbitro como una infracción menor.

Nicolás Tagliafico, quien tuvo que abandonar momentáneamente el campo por una hemorragia nasal y el cambio de camiseta manchada. En ese momento, el equipo arbitral esperó a que recibiera atención médica antes de reanudar el juego, lo que correspondía a un tiro de esquina a favor de Cabo Verde.

El debate se centró en el protocolo, ya que en esta Copa del Mundo se establece que un jugador atendido debe salir del campo por un minuto, salvo que haya sido víctima de una falta. Sin embargo, en esta acción no se sancionó infracción previa contra el jugador argentino.

En redes sociales, estas jugadas han generado un intenso debate: mientras algunos aficionados señalan que Argentina pudo verse beneficiada en varias acciones, otros defienden el desempeño del equipo y consideran que las decisiones arbitrales fueron correctas dentro del desarrollo del partido. Hasta el momento, todo queda en el terreno de la interpretación y la discusión entre aficionados.