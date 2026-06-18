Instalan pantallas adicionales para FIFA Fan Fest del Zócalo

Desde las 5 de la mañana se pudieron observar a los primeros aficionados acercarse a las instalaciones del FIFA Fan Fest ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México para apartar su lugar con mucho tiempo de antelación previo al inicio del partido de México vs Corea del Sur.

Si bien México es anfitrión con las tres ciudades más concurridas e importantes del país, como lo son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, es justamente en la capital de la CDMX donde se registra el mayor número de sedes para ver partidos de manera gratuita.

Sin embargo, es el del Zócalo Capitalino el que tiene mayor capacidad y aunque su uso ha alcanzado hasta los 60 mil asistentes, las autoridades han decidido que para tener mayor movilidad reducirán el aforo para garantizar tanto la comodidad, como la seguridad de los asistentes.

¿Cuál es el aforo del FIFA FAN FEST del Zócalo?

De esta manera, se dio a conocer que para visualizar el partido del día de hoy, México vs Corea del Sur el aforo permitido será de 50 a 55 mil personas. De acuerdo con los últimos reportes, la Plaza de la Constitución ya está próxima a llenarse.

Las puertas del #FIFAFanFestival Ciudad de México abrirán desde las 8:30 am para recibir a todos los aficionados, con un cupo máximo de 55 mil personas. Ademas, se instalarán 11 pantallas adicionales en diferentes puntos del Centro Histórico. Consulta mas información, aqui.... pic.twitter.com/dVRNNa0Z5I — FIFA World Cup 26™? Mexico City (@MexicoCity26) June 18, 2026

¿Dónde estarán las pantallas adicionales?

Además, de acuerdo con información de la FIFA, se instalarán 11 pantallas adicionales en diferentes calles y puntos clave del Centro Histórico de la Ciudad de México. Sus ubicaciones serán:

Juárez y Bellas Artes

y Bellas Artes Juárez y Revillagigedo

5 de mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (Cerca de Allende)

16 de septiembre y Palma

20 de noviembre y Uruguay

y Uruguay 20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

y Uruguay Pino Suárez y Salvador

¿Con cuánto tiempo de anticipación hay que llegar al Fan Fest?

De acuerdo con organizadores y las autoridades capitalinas y de la FIFA, para garantizar tu lugar. Se recomienda llegar mínimo 3 horas antes del evento. Sin embargo, muchos aficionados llegan hasta con 12 horas de antelación para asegurar un buen lugar al interior de estos puntos con pantalla para ver sus partidos favoritos.