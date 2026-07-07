¿Favorecieron a Argentina? Las jugadas polémicas que marcaron el partido ante Egipto

El triunfo de Argentina sobre Egipto no estuvo exento de controversia. Más allá del resultado, varias decisiones arbitrales provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde aficionados señalaron presuntas acciones que favorecieron al conjunto sudamericano y cuestionaron la actuación del VAR.

El encuentro dejó varias jugadas que rápidamente se volvieron virales. Una de las más comentadas ocurrió cuando Nahuel Molina impactó con el brazo el cuello del futbolista egipcio Emam Ashour , mientras el balón se encontraba lejos de la acción.

Nahuel Molina le da una bofetada en el cuello sin balón al jugador egipcio.



Agresión clara y expulsión perdonada.



Ni una revisión de VAR, ni un comentario en la retransmisión, nada.



Qué asco da la FIFA de Infantino con Argentina.pic.twitter.com/XU3WkFlWH2 — CR7STIANISMO (@Cr7stianismo_) July 7, 2026

En redes sociales, usuarios aseguraron que la acción ameritaba una tarjeta roja directa. Sin embargo, el árbitro decidió no sancionar la jugada con expulsión y tampoco hubo una revisión en el monitor por parte del VAR, situación que incrementó las críticas.

Otra acción involucró a Leandro Paredes y Mohamed Salah. Cuando el delantero egipcio intentaba iniciar un ataque con espacio hacia el arco, el silbante marcó una falta favorable para Argentina luego de un contacto entre ambos jugadores.

Salah is disappointed that the referee keeps helping Messi and Argentina. Salah was through on goal and the referee blew a foul against Egypt for Parades failing to get the ball.

Truly Pathetic. pic.twitter.com/CATa9mosTO https://t.co/EPi9vRYdAr — Nuel (@LfcNuel) July 7, 2026

La decisión fue cuestionada por aficionados, quienes consideraron que Egipto tenía una oportunidad prometedora de ataque que quedó anulada por la marcación arbitral.

Otra de las acciones que alimentó la controversia ocurrió poco antes del tercer gol de Argentina. En redes sociales comenzó a circular una toma desde otro ángulo en la que varios aficionados aseguraron que existió un posible penal a favor de Egipto que no fue sancionado por el árbitro ni revisado por el VAR.

Los memes también invadieron las redes

Además de las críticas al arbitraje, las redes sociales se llenaron de memes creados con inteligencia artificial tras el encuentro. Decenas de usuarios compartieron imágenes humorísticas en las que ironizan sobre las decisiones del silbante y el supuesto favoritismo hacia Argentina.

Foto: Redes Sociales.



Foto: Redes Sociales.



Foto: Redes Sociales.



Aunque las imágenes tienen un tono humorístico y no representan hechos reales, reflejan el descontento de una parte de los seguidores, quienes convirtieron la polémica arbitral en una de las principales tendencias tras el partido.