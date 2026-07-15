¿Se acabó el Mundial? Fechas, horarios y dónde ver los últimos partidos de la Copa del Mundo

Luego de 102 partidos el Mundial 2026 está por llegar a su final, pero aún quedan partidos importantes por jugar: la final y el partido que definirá al tercer mejor equipo.

Los partidos del Mundial 2026 se jugaron de la siguiente manera:

Fase de grupos: 72 partidos

72 Dieciseisavos de final: 16 partidos

16 Octavos de final: 8 partidos

8 Cuartos de final: 4 partidos

4 Semifinales: 2 partidos

Pero para completar el calendario histórico de 104 partidos de esta edición, únicamente quedan por disputarse dos encuentros: el partido por el tercer puesto y la gran final entre España y Argentina, por ello en Ovaciones te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo de juega el partido para el tercer lugar del Mundial?

Será el próximo sábado 18 de julio

¿Dónde? Miami Stadium en Florida

¿A qué hora? 15 horas (hora del Centro de México)

¿Quiénes se enfrentarán? Francia vs Inglaterra

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

Será el próximo domingo 19 de julio

¿Dónde? New York Jersey Stadium

¿A qué hora? 13 horas (hora del Centro de México)

¿Quiénes se enfrentarán? España vs Argentina

Así que prepárate para este último fin de semana de partidos mundialistas.