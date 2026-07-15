La gran final se disputará entre España y Argentina, pero hay otro encuentro que no se pueden perder el próximo sábado 19 de julio
¿Se acabó el Mundial? Fechas, horarios y dónde ver los últimos partidos de la Copa del Mundo
Por: Jazmín Rodríguez
Luego de 102 partidos el Mundial 2026 está por llegar a su final, pero aún quedan partidos importantes por jugar: la final y el partido que definirá al tercer mejor equipo.
Los partidos del Mundial 2026 se jugaron de la siguiente manera:
- Fase de grupos: 72 partidos
- Dieciseisavos de final: 16 partidos
- Octavos de final: 8 partidos
- Cuartos de final: 4 partidos
- Semifinales: 2 partidos
Pero para completar el calendario histórico de 104 partidos de esta edición, únicamente quedan por disputarse dos encuentros: el partido por el tercer puesto y la gran final entre España y Argentina, por ello en Ovaciones te dejamos todos los detalles.
¿Cuándo de juega el partido para el tercer lugar del Mundial?
Será el próximo sábado 18 de julio
- ¿Dónde? Miami Stadium en Florida
- ¿A qué hora? 15 horas (hora del Centro de México)
- ¿Quiénes se enfrentarán? Francia vs Inglaterra
¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?
Será el próximo domingo 19 de julio
- ¿Dónde? New York Jersey Stadium
- ¿A qué hora? 13 horas (hora del Centro de México)
- ¿Quiénes se enfrentarán? España vs Argentina
Así que prepárate para este último fin de semana de partidos mundialistas.
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