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¿Se acabó el Mundial? Fechas, horarios y dónde ver los últimos partidos de la Copa del Mundo

La gran final se disputará entre España y Argentina, pero hay otro encuentro que no se pueden perder el próximo sábado 19 de julio

El próximo sábado y domingo serán los últimos días de partidos mundialistas. Foto: generada con IA
El próximo sábado y domingo serán los últimos días de partidos mundialistas. Foto: generada con IA

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Jazmín Rodríguez

Luego de 102 partidos el Mundial 2026 está por llegar a su final, pero aún quedan partidos importantes por jugar: la final y el partido que definirá al tercer mejor equipo. 

Los partidos del Mundial 2026 se jugaron de la siguiente manera: 

  • Fase de grupos: 72 partidos
  • Dieciseisavos de final: 16 partidos
  • Octavos de final: 8 partidos
  • Cuartos de final: 4 partidos
  • Semifinales: 2 partidos  

Pero para completar el calendario histórico de 104 partidos de esta edición, únicamente quedan por disputarse dos encuentros: el partido por el tercer puesto y la gran final entre España y Argentina, por ello en Ovaciones te dejamos todos los detalles.

¿Cuándo de juega el partido para el tercer lugar del Mundial? 

Será el próximo sábado 18 de julio 

  • ¿Dónde?  Miami Stadium en Florida
  • ¿A qué hora? 15 horas (hora del Centro de México)
  • ¿Quiénes se enfrentarán? Francia vs Inglaterra

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

Será el próximo domingo 19 de julio 

  • ¿Dónde? New York Jersey Stadium
  • ¿A qué hora? 13 horas (hora del Centro de México)
  • ¿Quiénes se enfrentarán? España vs Argentina

Así que prepárate para este último fin de semana de partidos mundialistas. 

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