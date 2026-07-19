Ferrán Torres, el héroe de España en Final de la Copa del Mundo 2026

Ferrán Torres fue el héroe de la Selección Española esta tarde, pues fue quien marcó el gol ante Argentina durante la Final del Mundial 2026, en tiempos extra, después de más de 90 minutos de 0-0 y por esa razón es que la afición lo ovaciona.

Con su gol en el minuto 106 de la final ante Argentina, Ferrán Torres fue nombrado como el nuevo Andrés Iniesta, después de que le anularan al menos 2 goles en esta Copa del Mundo 2026.

Andrés Iniesta marcó en el minuto 116 de Sudáfrica 2010, cuando decidió guiar a España a su segunda estrella de campeona del mundo en un partido en el que los de Luis de la Fuente dominaron e impusieron la fortaleza defensiva a la que acostumbraron durante el torneo.

Los inicios de Ferrán Torres

Torres se incorporó desde muy joven a la cantera del Valencia C.F, con apenas seis años y hoy fue quien venció a la defensa albiceleste y el atacante definió con mucha precisión su tanto, que desató un festejo nacional para la selección española.

Ferrán Torres está fichado por el Barcelona desde 2021, donde ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2027 con una cláusula de rescisión de 1000 millones de euros. Previamente, ha jugado engrandes clubes como el Manchester City F.C.