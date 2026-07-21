FIFA nomina a Julián Quiñones para integrar el once ideal del Mundial 2026

Julián Quiñones fue el mejor jugador de México durante la Copa del Mundo 2026, con un total de cuatro goles en los cinco partidos que jugó el Tri en el certamen.

Es por ello que la FIFA lo ha considerado para la votación del XI ideal del Mundial; es decir, el mejor once de toda la competición.

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Julián está dentro de una lista muy selecta de futbolistas como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane, ya que por supuesto que también están considerados de los mejores atacantes en el certamen.

Aunque lo que juega en favor de Julián Quiñones, es que la votación es abierta al público y ahí seguramente muchos mexicanos apoyarán al goleador nacional de este Mundial.

Quiñones fue una de las estrellas del equipo mexicano en el Mundial 2026.

Foto: MexSport

¿Cómo votar por Quiñones?

La votación se puede realizar en el sitio oficial de la FIFA, en el apartado de Dream XI, donde los aficionados podrán ejercer su decisión y así resolver al mejor cuadro de la Copa del Mundo.

Cabe recordar que Julián Quiñones empató a Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández como máximos anotadores de México en Mundiales con un total de cuatro tantos.