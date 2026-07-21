FIFA investiga a Argentina por infracciones disciplinarias de jugadores

Luego del connato de violencia que se armó al finalizar el partido de la Final del Mundial 2026, la FIFA comunicó que abrirá una investigación disciplinaria para analizar los accidentes que ocurrieron previo al festejo de España.

De acuerdo con la agencia EFE, ha nombrado un instructor para que investigue los hechos acaecidos tras la Final de la Copa del Mundo que ganó España 1-0 a Argentina en New Jersey.

A través de un comunicado, el organismo máximo de futbol aseguró que una vez que se concluya el informe, se expondrán los detalles de las sanciones que se le impondrán a los seleccionados argentinos, quienes han sido identificados tras las agresiones a los jugadores de España.

¿Habrá sanciones para Argentina?

El organismo analizará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si finalmente actúa para imponer sanciones a los futbolistas de la 'Albiceleste' tras ser decretado el final del encuentro.

Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife Stadium para celebrar la consecución de la segunda estrella.



Aún no se sabe si la FIFA impondrá sanciones a los jugadores argentinos. Foto: EFE

¿Quiénes fueron los jugadores argentinos que golpearon a los españoles?

El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado, luego de dar varios puñetazos a miembros de la selección española, mientras estos celebraban sobre el terreno de juego.

De igual manera, el asistente argentino Roberto Fabián Ayala también empujó al español Dani Olmo.

Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.



Este lunes, según información del medio Sky Sports, la FIFA investigará el comportamiento de la selección argentina, que podría enfrentarse a diversas sanciones.