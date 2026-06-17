FIFA invita a Ino Cat al partido México vs Corea a dar discurso contra el racismo

Esta tarde la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció que tendrá una invitada especial durante el próximo partido de México vs Corea del Sur, donde se pronunciará un discurso contra el racismo. La noticia ha corrido como pólvora en redes sociales y medios de comunicación.

Se trata de la influencer Ino Cat, quien en días pasados se vio envuelta en un escándalo, porque fue víctima de un acto de racismo, tras asistir a un partido entre Corea del Sur y Chequia en el Estadio de Guadalajara, como parte de los enfrentamientos de la Copa del Mundo 2026.

Luego de que se viralizó el video de un aficionado mexicano burlándose de los ojos rasgados de la coreana, el hombre salió a pedir una disculpa pública, aceptando que se había equivocado al insultar con su gesto a la influencer. Sin embargo, hoy el hecho llegó a instancias de la FIFA, quien respondió con hechos.

Official attendance figures reflect the number of tickets scanned and spectators present within the stadium footprint, rather than visual assessments of seating occupancy at any given moment during the match. FIFA works closely with stadium authorities and ticketing teams to... pic.twitter.com/UIJ0y9xTFp — FIFA Media (@fifamedia) June 12, 2026

Ino Cat pronunciará discurso contra el racismo

A través de su cuenta de X, la FIFA comunicó que para el partido de México vs. Corea del Sur extendió una invitación a la influencer coreana Ino Cat a pronunciar un discurso dirigido a la afición, en contra del racismo y a favor de la inclusión. La personalidad del internet aceptó.

Además, la institución de futbol informó que se identificó al hombre que cometió el acto discriminatorio en contra de Ino Cat en el partido de Corea vs. Chequia y se le bloquearon sus boletos. "También hemos notado su disculpa", destacó la institución futbolística.

"La FIFA condena firmemente el racismo, odio y discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el futbol, la FIFA World Cup o cualquier otro lugar en la sociedad", escribió en inglés la asociación.

La FIFA cerró el comunicado, diciendo que la Copa Del Mundo es una celebración de unidad, diversidad y respeto, que ayuda a las personas de diferentes culturas a convivir juntas y que cualquier persona que vaya en contra de estos valores, no es bienvenido al juego.

Desde hace casi una semana, Ino Cat ha estado muy activa en redes manifestando su apoyo al país que la vio nacer y ahora, su discurso contra el racismo, será escuchado por miles de aficionados.