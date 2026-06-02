FIFA prohíbe apodos en playeras: Los nombres usarán los jugadores del Tri en el Mundial

Se dieron a conocer los nombres y números que utilizarán los 26 seleccionados mexicanos para la Copa del Mundo, mismos que portarán en sus playeras para los juegos mundialistas.

Dado que la FIFA no permite apodos, siempre se tienen que poner ya sea apellidos o nombres de pila, para darle seriedad y orden en la justa mundialista.

Habitualmente, cuando se trata de un Mundial, los jugadores mexicanos suelen utilizar una inicial de su nombre de pila más su apellido, lo cual los distingue de otras selecciones que utilizan apellido.

Tres jugadores usarán nombre o apellido

En México, hay tres jugadores que estarán fuera de la "norma". Raúl Jiménez portará en su playera solo el "Raúl" sin apellidos, además de que usará el nueve.

Álvaro Fidalgo no pondrá su inicial y en la espalda solo se verá el "Fidalgo", acompañado del número ocho en la casaca.

Mientras que el playera 17 será solo "Orbelín", ya que el jugador del AEK de Atenas, quiso que su playera diga así y sin su apellido.

El resto, con inicial y su primer apellido

Los 23 jugadores restantes todos ellos optaron por irse a lo tradicional, por lo que en México así se usarán los nombres para esta Copa del Mundo.

A destacar que el dorsal uno lo tendrá el arquero Raúl Rangel, mientras que "Memo" Ochoa se quedará con su habitual número 13.

Edson Álvarez será el 4 como mediocampista o defensa, mientras que Johan Vásquez el 5 y Erik Lira el 6 en la contención.

El 10 de esta Selección lo cargará Alexis Vega, a ver si el delantero del Toluca está a la altura de las circunstancias, luego de que estuvo en cierta duda su participación en este Mundial.

Por su parte, Armando González "heredará", el 14 que dejó vacante hace ya varios años Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana.

En tanto, Santiago Giménez ocupará su característico 11 el cual utiliza ya desde hace tiempo en Selección, mientras que Julián Quiñones tendrá el 16.

Por último, la joven joya Gilberto Mora, utilizará el 19 en la espalda, número con el que intentará deslumbrar al planeta en el terreno de juego.

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Fotos: FMF

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