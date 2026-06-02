OvacionesOvaciones - Periódico deportivo
Deportes

FIFA prohíbe apodos en playeras: Los nombres usarán los jugadores del Tri en el Mundial

Tres seleccionados decidieron evitar la norma de poner el nombre abreviado y el apellido

Para hacer que la justa deportiva no pierda seriedad, se usarán los nombres o apellidos de los jugadores
Para hacer que la justa deportiva no pierda seriedad, se usarán los nombres o apellidos de los jugadores

Síguenos

Se dieron a conocer los nombres y números que utilizarán los 26 seleccionados mexicanos para la Copa del Mundo, mismos que portarán en sus playeras para los juegos mundialistas. 

Dado que la FIFA no permite apodos, siempre se tienen que poner ya sea apellidos o nombres de pila, para darle seriedad y orden en la justa mundialista. 

Habitualmente, cuando se trata de un Mundial, los jugadores mexicanos suelen utilizar una inicial de su nombre de pila más su apellido, lo cual los distingue de otras selecciones que utilizan apellido. 

Tres jugadores usarán nombre o apellido 

En México, hay tres jugadores que estarán fuera de la "norma". Raúl Jiménez portará en su playera solo el "Raúl" sin apellidos, además de que usará el nueve. 

Álvaro Fidalgo no pondrá su inicial y en la espalda solo se verá el "Fidalgo", acompañado del número ocho en la casaca. 

Mientras que el playera 17 será solo "Orbelín", ya que el jugador del AEK de Atenas, quiso que su playera diga así y sin su apellido. 

El resto, con inicial y su primer apellido 

Los 23 jugadores restantes todos ellos optaron por irse a lo tradicional, por lo que en México así se usarán los nombres para esta Copa del Mundo. 

A destacar que el dorsal uno lo tendrá el arquero Raúl Rangel, mientras que "Memo" Ochoa se quedará con su habitual número 13. 

Edson Álvarez será el 4 como mediocampista o defensa, mientras que Johan Vásquez el 5 y Erik Lira el 6 en la contención. 

El 10 de esta Selección lo cargará Alexis Vega, a ver si el delantero del Toluca está a la altura de las circunstancias, luego de que estuvo en cierta duda su participación en este Mundial

Por su parte, Armando González "heredará", el 14 que dejó vacante hace ya varios años Javier "Chicharito" Hernández, máximo goleador de la Selección Mexicana

En  tanto, Santiago Giménez ocupará su característico 11 el cual utiliza ya desde hace tiempo en Selección, mientras que Julián Quiñones tendrá el 16. 

Por último, la joven joya Gilberto Mora, utilizará el 19 en la espalda, número con el que intentará deslumbrar al planeta en el terreno de juego. 

imagen-recuadro

Selección Mexicana se presenta en el Museo de Antropología e Historia
Fotos: FMF

La lista de los jugadores del Tri

  1. Raúl Rangel        R. Rangel
  2. Jorge Sánchez   J. Sánchez
  3. César Montes    C. Montes
  4. Edson Álvarez.   E. Álvarez 
  5. Johan Vásquez. J. Vásquez
  6. Erik Lira.               E. Lira
  7. Luis Romo.           L. Romo
  8. Álvaro Fidalgo.     Fidalgo
  9. Raúl Jiménez.       Raúl 
  10. Alexis Vega.        A. Vega 
  11. Santiago Giménez    S. Giménez 
  12. Carlos Acevedo  C. Acevedo
  13. Guillermo Ochoa  G. Ochoa
  14. Armando González  A. González 
  15. Israel Reyes.       I. Reyes 
  16. Julián Quiñones. J. Quiñones 
  17. Orbelín Pineda.      Orbelín
  18. Obed Vargas.       O. Vargas 
  19. Gilberto Mora.       G. Mora 
  20. Mateo Chávez.      M. Chávez
  21. César Huerta.         C. Huerta
  22. Guillermo Martínez  G. Martínez 
  23. Jesús Gallardo.        J. Gallardo 
  24. Luis Chávez.             L. Chávez  
  25. Roberto Alvarado.    R. Alvarado
  26. Brian Gutiérrez.         B. Gutiérrez

Edición Impresa Digital
Ver más