FIFA permite español en conferencias oficiales de Copa Mundial

Luego del veto que la FIFA impuso durante las conferencias de prensa, encaminado a que tanto los jugadores, como el cuerpo técnico o medios de comunicación evitaran hablar español, pese a que México es uno de los países anfitriones, anunció una rectificación.

A través de un comunicado difundido a través de su página web la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció que permitirá de nuevo el uso del español en todas las ruedas de prensa oficiales de la Copa del Mundo 2026.

Esta decisión fue a raíz de las críticas que recibió la institución, derivadas de las restricciones al idioma por las entrevista de Vinicius Jr., quien desató una polémica en redes sociales por contestar en portugués a un canal de televisión venezolana a un reportero que había pedido la respuesta en español.

Todo empezó con Vinicius Jr.

El jugador ya había tenido previamente problemas en la conferencia de prensa antes del encuentro, porque pidió una pregunta en español, pero la FIFA no permitió que el periodista formulara sus preguntas en ése idioma. Por esa razón, el máximo organismo de futbol volverá a permitir el uso de español en las conferencias oficiales.

Vini Jr sendo gigante

Jornalista: ´Em espanhol por favor´

Vini: ´Tô com o Brasil, vou falar em português´



E vai tomando https://t.co/uNW854j5S1 pic.twitter.com/GeRdUb572f — Rapline Obsessed7 ??? (@hots1802) June 14, 2026

Previo al duelo entre Brasil y Marruecos, no fue sólo Vinicius Jr., sino también Achraf Hakimi recibieron preguntas en español, pero integrantes de la FIFA indicaron que las preguntas debían de formularse únicamente en inglés sin importar que los jugadores ya habían dicho que no existía inconveniente con el idioma.

Español en todas las conferencias de prensa: FIFA

De acuerda con la agencia EFE, a partir de ahora, la FIFA permitirá nuevamente que jugadores y entrenadores puedan responder en español.

La Federación Internacional ha revisado un criterio que no es nuevo, que fue incluir traductores en los idiomas de las dos selecciones más en inglés, como idioma universal, mientras que en los partidos disputados en México siempre hubo traducción en español.

El criterio seguido ha sido permitir que el mayor número de asistentes de esos países a esas ruedas de prensa entendiesen todas las preguntas y respuestas y que aquellos que lo seguían en remoto, a través de la plataforma y la aplicación oficial de la FIFA, de cualquier parte del mundo tuviesen la posibilidad de escucharlo en inglés.

Con información de EFE