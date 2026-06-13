Critican a la FIFA por solo permitir preguntas en inglés durante el Mundial 2026

En redes sociales una nueva polémica envuelve a la FIFA en este Mundial 2026 y es que en varias transmisiones se ha visto cómo los organizadores no permiten que se hagan preguntas en inglés o que incluso se responda en ese idioma.

¿Dónde ocurrió?

Durante una comparencia del jugador marroquí, Achraf Hakimi, un periodista mexicano estaba haciendo una pregunta en español al jugador, él se disponía a responder en el mismo idioma, pero fueron interrumpidos por organizador que les dijo que sólo preguntas y respuestas en inglés.

''Problemas'':

Porque los yankees están obsesionados con el inglés y hay varios problemas en las ruedas de prensa, de en que idioma se pregunta y se responde pic.twitter.com/6EXclA0YKv — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) June 13, 2026

Algo similar ocurrió con Vinícius Júnior quien en una rueda de prensa, un reportero le estaba preguntando en inglés, pero él no entendía el idioma y pidió que se le cuestione en español.

El reportero dijo que no sabía si estaba permitido, que tal vez no podía hacerlo, el jugador le respondió: "Sí, sí puedes".

Pero de inmediato intervino uno de los oganizadores para decir que no era posible, Vinícius dijo que no entendía el idioma y el organizador le informó que tenía un aparato donde había un traductor.

A Vinícius le estaban preguntando en inglés y, como escuchó que era de España, pidió que cambie y le pregunte en español.



Pero NO LO DEJARON porque "no tienen español como interpretación remota".



La cara de Vinícius lo dice todo. ? pic.twitter.com/Gmm6XB9qiv https://t.co/TABPqnGnyp — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 13, 2026

El último de los casos ocurrió cuando un reportero pregunto a Frenkie DeJong en español y antes de poder responder, fue interrumpido por el organizador de la FIFA quien dijo que tenía que preguntar y responder en inglés "por la traducción".

¡OTRO CASO MÁS! ? ?



Frenkie DeJong es el tercer jugador que le prohíben contestar en español en un #Mundial que tiene a México como anfitrión... pic.twitter.com/XlpJea3Ohz — Claro Sports (@ClaroSports) June 14, 2026

¿Qué dijo la FIFA?

Aunque hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado por este caso en particular, el organizador en evento del marroquí, explico que las preguntas debían hacerse en los idiomas de los países que disputan el encuentro o en los idiomas de los actores principales involucrados, como entrenadores.

Según lo dijo, se trata de protocolos establecidos por la organización .

Aunque la FIFA ha autorizado preguntas en francés, árabe y portugués, además del inglés.

Esta medida ha desatado criticas en redes sociales pues la FIFA no debería cómo comunicarse a los periodistas y los jugadores, además que al ser un evento deportivo tan grande, debería estar preparado con traductores de todos los países que participan en la justa mundialista.