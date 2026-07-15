¿Cuánto cuesta un boleto para la final del Mundial 2026? Precios oficiales y de reventa alcanzan millones

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo promete ser uno de los eventos deportivos más esperados del año, también se ha convertido en uno de los boletos más cotizados.

A días del partido por el título, conseguir un lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey implica desembolsar desde decenas de miles de pesos en la venta oficial hasta cifras millonarias en plataformas de reventa.

En el portal oficial de la FIFA, las entradas para la final del Mundial 2026 prácticamente se agotaron en las categorías más económicas, mientras que los boletos disponibles corresponden a localidades de mayor precio.

Precios oficiales de los boletos para la final del Mundial 2026 en el portal de la FIFA:

Category 4: 37,156 pesos mexicanos ( agotada ).

( ). Category 3: 51,067 pesos mexicanos ( agotada ).

( ). Category 2: 138,005 pesos mexicanos ( disponible ).

( ). Category 1: 205,510 pesos mexicanos ( disponible ).

( ). Front Category 1: entre 295,400 y 616,530 pesos mexicanos (disponible, dependiendo de la ubicación del asiento).

Precios oficiales de los boletos. Foto: Portal FIFA, consultado el 15/07/26.



Además de las entradas disponibles en la plataforma oficial de la FIFA, el mercado de reventa registra precios considerablemente más elevados para asistir a la final de la Copa del Mundo 2026.

Precios en Vivid Seats

En la plataforma Vivid Seats, uno de los sitios de reventa de boletos con presencia en Estados Unidos, los precios más bajos para la final del Mundial 2026 rondan los 99 mil 210 pesos mexicanos por entrada.

Entre los precios disponibles se encontraban:

Desde 99,210 pesos mexicanos por boleto en Categoría 3 .

por en . 579,409 pesos mexicanos por una entrada en la sección 112 .

por una en la . 630,719 pesos mexicanos por un boleto en la sección 213 .

por un en la . 640,132 pesos mexicanos por entradas en las secciones 115A, 115C y 118.

Precios de reventa de boletos. Foto: Portal Vivid Seats, consultado el 15/07/26.



Precios en StubHub

En StubHub, otra plataforma de reventa, los boletos para la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, tienen precios que parten de aproximadamente 153 mil 799 pesos mexicanos por entrada en la sección 305.

Sin embargo, las localidades con mejor ubicación alcanzan precios mucho más elevados. Entre las opciones disponibles se encontró un boleto de hasta 1 millón 21 mil 133 pesos mexicanos en la sección 114, fila 20.

Precios de reventa de boletos. Foto: Portal StubHub, consultado el 15/07/26.



Precios en SeatGeek

En SeatGeek, los boletos para la final del Mundial 2026 tienen precios que van desde aproximadamente 144 mil pesos mexicanos hasta más de 2.3 millones de pesos por entrada, dependiendo de la zona del estadio.

Entre las localidades disponibles destacan:

Desde 144,115 pesos mexicanos por boleto en la sección 320 , fila 25 .

por en la , . 150,572 pesos mexicanos por una entrada en la sección 322 , fila 6 .

por una en la , . 164,262 pesos mexicanos por un boleto en la sección 327 , fila 5W .

por un en la , . 912,197 pesos mexicanos por un boleto en la sección 213 , fila 2 .

por un en la , . 1 millón 290 mil 912 pesos mexicanos por un boleto en la sección 140 , fila 14 .

por un en la , . 2 millones 77 mil 550 pesos mexicanos por una entrada en la zona Pitchside Lounge+ .

por una en la zona . 2 millones 336 mil 550 pesos mexicanos por una entrada en la sección 137, fila 10.

Precios de reventa de boletos. Foto: Portal SeatGeek, consultado el 15/07/26.



Los precios fueron consultados en las plataformas mencionadas y pueden modificarse conforme se acerque la fecha del partido, debido a la disponibilidad, demanda y fluctuaciones del mercado de reventa.