¿La afición argentina se comportó a la altura o no supo perder ante España?

En redes sociales las aficiones española, inglesa, mexicana y de diferentes lugares del mundo señalaron algunos malos comportamientos de la afición argentina, que dieron de qué hablar después del triunfo de España, pues la tristeza y la frustración se apoderaron de una de las naciones más apasionadas del mundo.

Aparentemente la afición argentina despidió a su selección con mucho orgullo y muestras de agradecimiento, luego de la derrota ante España en la Final del Mundial 2026.

Multitudes se congregaron en el Obelisco de Buenos Aires y el Monumento a la Bandera en Rosario, la tierra de Messi para celebrar el subcampeonato y reconociendo el esfuerzo del equipo. Sin embargo alrededor del mundo, la comunidad argentina se reunió en diferentes sedes.

Jornada violenta tras festejos de hinchas argentinos

Hasta el área de Nueva York, reuniendo a miles de hinchas en lugares como Times Square y en las inmediaciones del Metlife Stadium en el East Rutherford. Sin embargo, trascendió que en Río de Janeiro la policía reprimió a hinchas argentinos tras sus reacciones en la final en el área de Copacabana.

El Obelisco

Otros medios internacionales, reportaron violentos incidentes tras la Final del Mundial, que dejó al menos dos muertos en Argentina y 80 muertos en España. Hay varios detenidos por el Obelisco en Buenos Aires, donde se vivieron situaciones muy violentas, una vez que terminó el partido.

DE LAS GREÑAS SACARON A ARGENTINO MAL PERDEDOR DE UN CENTRO COMERCIAL EN MÉXICO



Sucios dentro y fuera de la cancha... pic.twitter.com/nzemyIJRBZ — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 20, 2026

Ciudad Rodrigo, España

Comentaristas y reporteros aseguraron que durante las celebraciones en España por la victoria de su selección en la Final del Mundial 2026. En la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años murió y otro está grave, tras derrumbarse la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo.

A pesar de que un tercer menor resultó herido fue dado de alta y en Madrid se registraron siete detenciones durante la madrugada por presuntos delitos de odio derivados de una discusión en un bar después del partido. Se registraron arrestos por desórdenes públicos y desobediencia.

Reforma 222, CDMX

En la plaza Reforma 222 en Ciudad de México, autoridades sacaron a argentino del centro comercial por agredir verbalmente a las personas y reaccionar mal ante el triunfo de España.