Final Mundial 2026: Así se vive el España vs Argentina en CDMX

Para la Clausura del Mundial este domingo 2026 aficionados se dieron cita en las inmediaciones del Zócalo capitalino desde tempranas horas de la madrugada de este 19 de julio. De acuerdo con reportes de medios locales, hubo quienes llegaron desde las 11 de la noche al FIFA Fan Festival.

Este fenómeno se repite seguramente en los festivales futboleros instalados en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, que planean recibir a los aficionados del futbol para darle cierre y la despedida a esta Copa del Mundo 2026, este domingo 19 de julio.

¿A qué hora es la Final?

La CDMX se pone a tono con la transmisión del partido de la Final Argentina vs España a las 13:00 hora de México en las 18 sedes del FIFA Fan Festival. Sin embargo, el horario de apertura de estos espacios será a partir de las 11 de la mañana.

La Final de la Copa del Mundo 2026 será en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York y se espera la asistencia de miles de aficionados, así como celebridades de la farándula y política de distintos lugares del mundo, incluyendo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.