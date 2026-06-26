Ousmane Dembélé se destapa con hat-trick y Francia arrasa con Noruega para avanzar perfecta a la siguiente ronda

Francia ha completado una fase de grupos perfecta con una contundente goleada sobre Noruega.

El equipo de "Les Bleus" se confirmó como uno de los grandes favoritos al título. Pero más allá del apabullante resultado, tuvo un protagonista absoluto en la figura de Ousmane Dembélé.

El extremo del Paris Saint-Germain, que durante años cargó con la etiqueta de talento desaprovechado en los grandes torneos, finalmente encontró su noche de redención en el Mundial de 2026.

El conjunto galo se impuso por rotundo 4-1 sobre los Vikingos, que plantaron un equipo B para dar descanso a sus figuras. Y aunque el precio ha sido alto, será el tiempo el que dirá si Ståle Solbakken tuvo razón o no al rotar a sus futbolistas en el juego más importante del Grupo I.

Mientras tanto, Dembélé ha limpiado su imagen en Copas del Mundo. antes de este torneo, el Mosquito solo había anotado ocho goles en 61 partidos con Francia.

En sus primeras 19 apariciones en Mundiales y Eurocopas, el cero en el casillero goleador era una sombra que lo perseguía. Pero algo cambió en este Mundial. Contra Irak rompió la sequía, y contra Noruega la destruyó en pedazos.

"Les Bleus" se pusieron dos goles arriba en apenas veinte minutos, ambos de Dembélé, ambos asistidos por Kylian Mbappé. En el primero, superó al lateral izquierdo Fredrik Bjorkan con un regate magistral y definió con precisión ante el portero.

Francia vs. Noruega.

Foto: MexSport

Segundo tiempo

En el segundo, recortó hacia su pierna izquierda y colocó un disparo raso en la escuadra. Era el mismo movimiento que repetiría para completar su triplete justo después de la media hora, una definición idéntica que dejó sin respuesta al arquero noruego.

Fue el segundo triplete más rápido en la historia de los Mundiales, y apenas el cuarto de un francés en la competición, después de Just Fontaine y Mbappé.

Noruega, que llegaba con 10 cambios en su alineación, intentó reaccionar. Thelo Aasgaard descontó con un gol magnífico, superando a su defensor y definiendo con un disparo raso al fondo de la red. Pero fue un espejismo.

En la segunda parte, Jorgen Strand Larsen falló un penalti con un disparo flojo que el portero francés detuvo sin problemas. Desire Doue, en los minutos finales, selló la goleada con el cuarto tanto.

Pero la historia de Dembélé no se entiende sin su contexto. Tuvo una temporada extraña en el PSG, con lesiones que le impidieron tener el impacto que todos saben que puede tener.

Y eso después de sus 35 goles y 14 asistencias que ayudaron al club a ganar el triplete, incluyendo su primer título de la Champions League que le valió el Balón de Oro. Sin embargo, con la selección, el gol se le había negado en los momentos clave. Hasta ahora.

Mientras todas las miradas estaban puestas en Mbappé, que llegaba al partido empatado con 16 goles en Mundiales junto a Miroslav Klose, el capitán francés decidió jugar de creador.

Terminó con dos asistencias, la primera espectacular, un pase magistral a Dembélé por detrás del lateral noruego.

La segunda, también en la primera mitad, fue otro pase clave que habilitó a Dembélé a pesar de la falta. Mbappé creó cuatro ocasiones de gol, más que cualquier otro francés en el momento de su sustitución, y completó 16 pases en el último tercio.

Fue una actuación desinteresada que demostró que no juega para sí mismo.

Noruega, por su parte, pagó caras sus rotaciones. Fredrik Bjorkan, sustituto en el lateral izquierdo, fue desbordado una y otra vez por Dembélé y no duró más de 45 minutos en el campo.

La falta de un suplente a la altura de Erling Hallan también se hizo evidente. Strand Larsen no fue el referente que el equipo necesitaba, y su penalti fallado fue la prueba más clara. Solo Oscar Bobb, con destellos, y el gol de Aasgaard ofrecieron algo de consuelo.

? Francia y Senegal cerraron con autoridad su participación en la fase de grupos.



Los Bleus impusieron condiciones con un 4-1 sobre Portugal, mientras que Senegal no tuvo piedad y goleó 5-0 a Irak para meterse de lleno en la pelea rumbo a la siguiente ronda.



¡El Mundial 2026... pic.twitter.com/VTJzJdz5xc — Ovaciones (@ovaciones) June 26, 2026

Francia se convirtió así en la séptima selección en toda la historia de la Copa del Mundo que ganó sus tres partidos de la fase de grupos con 10 o más goles.

Pero eso no es garantía de nada, pues solamente una de esas seis anteriores se proclamó campeona, aquella Brasil de Corea del Sur-Japón 2002.

Con este resultado, el equipo francés terminó primera del Grupo I y enfrentará en dieciseisavos al tercer clasificado de los Grupos D, F o G. Noruega, por su parte, se medirá a Costa de Marfil. Pero para Dembélé, la velada fue mucho más que una clasificación.

Fue la noche en que el talento, por fin, se encontró con el momento. Y el fútbol, a veces, solo necesita eso para escribir sus mejores historias.