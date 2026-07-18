Francia buscará consolarse con el tercer puesto; Inglaterra, por su mejor lugar desde que fue Campeón

Nueva York (Enviado).- El penúltimo juego de la Copa del Mundo 2026. El Mundial está a dos partidos de acabarse y uno de ellos es este por el tercer lugar del certamen, el cual disputarán Francia e Inglaterra en Miami el sábado.

Un encuentro que para ambos países sabe ya a poco porque a los dos les acabaron el sueño de ser campeones en las semifinales y lo único que queda de consolación es ocupar un lugar en el podio de las tres primeras selecciones.

Aunque la perspectiva ciertamente es distinta para ambas naciones, porque para Francia incluso si lo gana sabrá de muy poco, mientras que a Inglaterra al menos le serviría para mejorar un poco su historia en los Mundiales.

¿El último juego de Deschamps al frente de Francia?

En el caso de Les Bleus, la escuadra de Didier Deschamps era una de las máximas favoritas a ganar esta Copa del Mundo y como mínimo se esperaba que repitiera llegar a la Final, tal y como sucedió en Qatar 2022 cuando la perdió con Argentina.

Los galos tenían esa espina clavada de no haber podido ganar ese juego con el que hubieran sido bicampeones, luego de obtener el Mundial de 2018 en Rusia.

Sin embargo, en las semifinales de esta edición del 2026 ante España, Francia se quedó muy corta y ahora tendrá que conformarse con un tercer lugar, con el que es probable se cierre la brillante etapa de Deschamps al frente de la selección.

Situación y expectativas de Francia e Inglaterra en el Mundial 2026

El entrenador obtuvo además del Mundial en Rusia, la Nations League de la UEFA en la temporada 20-21, y el mencionado subcampeonato del mundo en Qatar 2022; ahora le queda ganar este tercer lugar, con lo que terminaría 14 años como técnico del conjunto fránces tras asumir el cargo en 2012.

Por otra parte, ganar el tercer puesto no taparía que para Francia este torneo fue un fracaso, porque dada la calidad de futbolistas que tiene el equipo: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise entre otros, la obligación era el título. Pero si ya se está en esa instancia, hay que ganarla.

Inglaterra va por su mejor lugar desde que fue campeón... ¿qué pasará con Tuchel?

El otro contendiente es Inglaterra. La escuadra de los Tres Leones tuvo en sus manos el pase a la Gran Final en Atlanta, pero dejó que Argentina le diera la vuelta en los últimos minutos del encuentro.

Eso provocó la ira de muchas voces futbolísticas en el Reino Unido, las cuales exigen la salida del técnico alemán Thomas Tuchel, a quien culparon de la derrota por echar muy atrás a su equipo.

Esta Inglaterra ya había dado señales de que no era una escuadra del todo equilibrada; en los octavos ante México en el Azteca, se salvó de milagro de que el Tri le empatara en los últimos minutos y mandara al alargue, amén de las grandes intervenciones del arquero Jordan Pickford.

En cuartos, Noruega los llegó a tener en un puño justamente en Miami, pero los vikingos se fundieron con el calor y humedad de la Florida; ahí fue que los ingleses reaccionaron.

Y cuando se encontró a un equipo más capaz como el argentino, la Albiceleste si capitalizó que Inglaterra le cedió toda la iniciativa en la parte final del segundo tiempo y lo pagaron caro.

Aún así, Inglaterra tiene por delante la gran oportunidad de conseguir su mejor puesto en un Mundial desde que ganaron la edición de 1966 como locales.

Posible definición del campeón de goleo y antecedentes entre ambos equipos

Porque en Rusia 2018 perdieron este encuentro y quedaron en la cuarta posición del torneo, misma situación que en Italia 90. Así que ahora a los británicos se les presenta una buena oportunidad de por fin ganar el tercer lugar y no regresarse a casa con las manos tan vacías.

Se podría resolver al campeón de goleo del Mundial

Un ingrediente interesante que tiene este juego por el tercer lugar, es que aquí se podría resolver quién es el campeón de goleo del torneo.

Kylian Mbappé es junto a Lionel Messi, quienes más han anotado en el certamen con un total de ocho goles; en tanto, Jude Bellingham y Harry Kane tienen seis anotaciones con Inglaterra.

Mbappé es el que lleva mano por tener dos goles más que Bellingham y Kane, aunque claro que habrá que esperar hasta la Final para ver qué hará el "extraterrestre" Messi.

Antecedentes en Mundiales entre Francia e Inglaterra

El más reciente sucedió en los cuartos de final de Qatar 2022 con triunfo para Francia por 2-1, con lo que los ingleses se quedaron en el camino en ese torneo, así que hay cuentas pendientes entre estos dos equipos.

También se midieron en fase de grupos de España 1982 con triunfo de 3-1 para Inglaterra y la primera vez que chocaron en la justa mundialista fue en 1966 con victoria para los británicos 2-0, de tal forma que Francia también buscará equilibrar su marca ante los británicos.