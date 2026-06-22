Francia vence a Irak con doblete de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé se ha destapado con un doblete para igualar los 16 goles en Copas del Mundo de Miroslav Klose. Y ahora tiene a Lionel Messi a solo dos de distancia en la cima. Francia venció con autoridad a Irak en el Estadio Philadelphia en duelo postergado por lluvia, para llegar a seis puntos en el Grupo I, con lo que ha además sellado su boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a falta de la última jornada de la fase de grupos.

La Copa se ha convertido en un escenario donde dos genios se disputan la eternidad. Apenas unas horas después de que Lionel Messi deslumbrara al mundo con un doblete magistral frente a Austria, Mbappé recogió el guante y respondió con la misma moneda ante los iraquíes en el triunfo de 3-0 de Les Bleus. No hubo tregua. No hubo piedad. Solo el hambre insaciable de dos jugadores que parecen destinados a escribir su nombre en lo más alto de la historia del fútbol.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Francia e Irak?

El duelo por el trono de la genialidad tiene un nuevo capítulo, y Mbappé, con su doblete ante los asiáticos, alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, igualando la mítica marca de Miroslav Klose. La Pulga, por su parte, ya suma 18 y lidera la carrera. Pero el delantero del Real Madrid, con 26 años recién cumplidos, tiene tiempo de sobra para seguir devorando récords. Y su actuación en el Lincoln Financial Field fue la muestra de que no piensa ceder ni un centímetro en esta batalla.

El partido, sin embargo, tampoco fue un trámite cualquiera. Las tormentas eléctricas en Filadelfia obligaron a suspender el encuentro durante dos horas en el descanso, alargando una noche que ya de por sí prometía emociones. Pero cuando el balón volvió a rodar, Francia apretó el acelerador y demostró por qué es una de las claras candidatas a levantar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Mbappé no perdió el tiempo. Apenas 14 minutos le bastaron para abrir la lata con un golazo que llevó la firma de su sociedad con Michael Olise. Una pared, un disparo seco desde fuera del área con su pierna izquierda, y el balón besó la red ante la desesperación de Basil, que rozó el esférico con la yema de los dedos sin poder evitar el tanto. Era el gol 15 de Kyky en Mundiales, y el aviso de que la noche sería larga para Irak.

El combinado de Didier Deschamps jugó a placer durante los primeros 45 minutos. Irak, tímido y sin respuestas, apenas pudo inquietar a Mike Maignan, que pasó el primer tiempo como un mero espectador. Pero el verdadero golpe llegó al inicio de la segunda parte, cuando el partido se rompió por completo.

Tahseen, defensor iraquí, cometió un error garrafal al sacar de puerta al buscar en corto a su portero, pero su pase defectuoso cayó en los pies de Ousmane Dembélé. El Mosquito, generoso, se la regaló a Mbappé, que solo tuvo que empujar el balón a puerta vacía para firmar su doblete y alcanzar a Klose en la tabla de máximos goleadores históricos del torneo.

La selección gala creció con el segundo gol. Irak se desmoronó cual castillo de naipes. Olise estrelló un balón en el larguero cinco minutos después, Rabiot perdonó con un cabezazo a placer, pero la tercera llegó pronto. Dembélé, el Balón de Oro, se estrenó en el Mundial con un fusilazo con la pierna derecha tras una asistencia magistral de Olise con el exterior. Era el 3-0 y el partido quedaba visto para sentencia.

Los cambios llegaron, el ritmo bajó y el último tramo fue un puro trámite. Pero Mbappé, insaciable, buscó su hat-trick con ahínco. Casi lo logra en el minuto 78 con un remate de volea que salió ligeramente desviado, y en el 90, tras una cabalgada que dejó por el camino a dos defensores iraquíes, su disparo se marchó alto. El triplete no llegó, pero la clasificación sí. Francia selló su pase a los dieciseisavos de final con una autoridad que no admite discusión.

Mbappé y Messi en la historia de la Copa del Mundo

El duelo Messi-Mbappé, ese pulso que trasciende generaciones y fronteras, sigue más vivo que nunca. Mientras el argentino suma 18 y el francés 16, ambos parecen dispuestos a devorar el récord de Klose, una marca que durante años pareció inalcanzable. Pero lo que realmente importa, más allá de los números, es la sensación de que el fútbol está en presencia de algo único.