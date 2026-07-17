Francia vs Inglaterra EN VIVO: horario y dónde ver el duelo por el tercer lugar

Aunque el trofeo ya tiene finalistas, el Mundial 2026 todavía tiene un partido pendiente. Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 18 de julio en el duelo por el tercer lugar, un encuentro que definirá qué selección se queda con el último lugar del podio tras quedarse a un paso de la gran final.

Ambos equipos llegan con el objetivo de despedirse del torneo con una victoria. Francia cayó 2-0 ante España en semifinales, mientras que Inglaterra fue eliminada por Argentina con un dramático 2-1 en los minutos finales.

¿Dónde ver EN VIVO Francia vs Inglaterra?

Si no quieres perderte el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, esta es la información que necesitas:

Francia vs Inglaterra

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

de 2026 Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: Hard Rock Stadium (Estadio de Miami), Florida, Estados Unidos

(Estadio de Miami), Florida, Estados Unidos Transmisión en México: ViX (con Pase Mundial).

La plataforma de streaming transmitirá el encuentro en vivo para los usuarios que cuenten con el Pase Mundial, por lo que podrá seguirse desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.