"Fue un error muy desafortunado"; DT de Corea lamentó falla de su arquero

Guadalajara, Jalisco (Enviado).- A Corea del Sur esta vez la suerte le dio la espalda, porque un error del arquero Seung-gyu en la segunda mitad, le abrió el camino a México para ganar el partido y asegurarse el liderato del Grupo A.

Al respecto habló el entrenador Myung-bo Hong, quien lamentó lo que le sucedió a su guardameta, en un partido en el que Corea del Sur quizá mereció al menos rescatar el empate.

"Fue un error muy desafortunado. El resultado es infortunado, nuestros jugadores se habían preparado bien para este juego. n general, creo que sí se vio el entrenamiento que habíamos hecho para este partido, pero pudimos haberlo hecho mejor. Nuestros futbolistas hicieron un gran trabajo", dijo en conferencia de prensa.

Corea del Sur tuvo a México en un puño en la parte final del encuentro y tuvo el gol del empate, de no ser porque Raúl Rangel se mandó un atajadón en el área chica, para salvar la victoria mexicana.

A pesar del resultado en contra el entrenador Hong consideró que su escuadra tiene que seguir concentrada en la búsqueda de ganar el último juego ante Sudáfrica, donde estará en disputa el segundo lugar del Grupo A.

"Hasta el minuto 20 del partido, era importante no ir abajo en el marcador y nuestro equipo aguantó bien. Cuando tuvimos control del partido, estuvimos muy bien y estábamos arriba en la primera mitad.

"Este resultado no debe desmotivarnos. Nuestros jugadores se prepararon muy bien sin importar las características de los jugadores mexicanos", sentenció.

Corea del Sur se irá de Guadalajara, para enfrentar su tercer juego de la fase de grupos ante los Bafana Bafana mismo que será el próximo miércoles 24 de junio en el Estadio Monterrey.

Ahí tiene que sacar la victoria para asegurarse el segundo puesto del sector porque un empate podría darle oportunidad a Chequia de subir a esa posición, siempre y cuando le gane a México en la capital del país, algo que luce improbable pero no imposible.