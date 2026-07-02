Gary Lineker advierte a Inglaterra que el partido contra México será "muy difícil"

La fase más compleja del Mundial 2026 está comenzando a encenderse y con ello los ánimos pues cada país quiere ver a su selección en la siguiente fase y hasta les gustaría que se coronen como campeones del mundo.

Prueba de ello es próximo partido entre México e Inglaterra, pues se empezó a generar conversación sobre si el equipo nacional es capaz de vencer a un Harry Kane, pero algo que los ingleses están poniendo sobre la mesa es la altitud de la Ciudad de México.

El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Méxicoy ubicado a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar y es que la altitud de la capital ha sido un tema recurrente para los equipos visitantes, debido a que puede modificar la resistencia física, la recuperación de los futbolistas y hasta la velocidad con la que se desplaza el balón.

A pocos días del compromiso mundialista, el tema fue abordado en el podcast The Rest is Football, donde participaron figuras con experiencia en grandes torneos internacionales. Entre ellas apareció Gary Lineker, exdelantero de Inglaterra y uno de los nombres más recordados de la Copa del Mundo de México 1986.

Lineker conoce de primera mano lo que representa competir en el entonces Estadio Azteca. Durante aquella edición del Mundial, el atacante inglés se convirtió en el máximo anotador del torneo y dejó una marca importante en el futbol internacional. Por ello, al hablar de la altura y de las advertencias alrededor de ese factor, respondió con humor.

"No lo desates. Todos los días escuchamos lo mismo (el tema de la altura). Hice tres goles en el Estadio Azteca.,. y además, no fue contra México", comentó entre risas.

La frase del ex futbolista británico hizo referencia a su actuación en territorio mexicano, aunque posteriormente dejó claro que la adaptación de los jugadores locales sí puede convertirse en una diferencia relevante.

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King Kane To The Rescue

Mexico Next At The Azteca

USA Through To The RO16@GaryLineker, @MicahRichards, Joe Cole, Brad Friedel & @RobBeckettComic react to a pulsating night of football wherever you get your podcasts https://t.co/hMQpAsE5hD pic.twitter.com/40YBxKvVLn — The Rest Is Football (@RestIsFootball) July 2, 2026

Para Lineker, México llegará con una condición favorable al estar habituado a entrenar y competir bajo esas características.

"México está acostumbrado a jugar en la altura, que para mí es clave. Va a ser muy difícil (jugar en México)", aseguró.

¿Cuándo llega la selección de Inglaterra a México?

Se estima que los ingleses arriben a la Ciudad de México el próximo viernes 3 de julio y posteriormente, el sábado 4 de julio entrenen en las instalaciones de Pumas.