Ghana se encierra en su área y consigue heroico empate ante Inglaterra

Inglaterra tuvo un aplastante dominio del balón, generó 19 remates, pero ni así pudo derrotar a una heroica Ghana que rescató el empate en el Estadio Boston.

Dirigidos por Carlos Queiroz, los ghaneses se encerraron en su propia área y solo así pudieron contener los embates del huracán Harry Kane y del resto de una selección inglesa que se cansó de fallar en este encuentro correspondiente a la segunda jornada de actividad dentro del Grupo L del Mundial 2026.

Gracias al empate de 0-0, ambos equipos son líderes con cuatro puntos cada uno. Pero sin duda, ha sido el conjunto africano el que se llevó el triunfo moral, al salirse con la suya a pesar del 78% de posesión del equipo de la Rosa, que terminó frustrado de tanto fallar frente al marco ante el cerrojo impuesto por las Estrellas Negras.

La selección inglesa tomó la iniciativa desde temprano en el partido. Con un nutrido medio campo que en el dibujo partía con cinco elementos y un centro delantero punta como Hurrikane, Thomas Tuchel apostaba por perfiles cambiados en sus extremos para buscar profundidad y quiebres para lanzar servicios con ventaja para alimentar a su bestia con dorsal 9.

Inglaterra mostro posesión del balón.

Foto: MexSport

Con su equipo completo replegado en propio campo, Ghana entorpecía el funcionamiento idóneo de los ingleses, especialmente de un Jude Bellinham que no encontraba espacios suficientes para sacar la brocha y dibujar esas obras de arte tan suyas como de costumbre.

Noni Madueke, mientras tanto, sí que aprovechaba su velocidad para llegar a línea de fondo y enviar una diagonal bien contenida por la zaga ghanesa.

Declan Rice cobró un tiro de castigo que se pasó apenas por encima del marco defendido por Benjamin Asare en un nuevo aviso con solo 13 minutos de partido.

Más allá de ese disparo, el cuadro dirigido por Carlos Queiroz seguía con la suya, con el camión estacionado en el área y a la espera de mantener ese valioso punto que le significaba el 0-0 momentáneo.

Madueke seguía como el más insistente por toda la banda derecha donde ganaba la gran mayoría de sus duelos individuales. Fue así como envió un servicio para Rice, quien se elevó por los bostonianos cielos para ejecutar un cabezazo sin buena dirección para mantener tranquilo al guardameta Benjamin Asare.

Inglaterra vs. Ghana.

Foto: MexSport

Con impotencia al no poder hallar espacios para generar oportunidades de gol, Declan Rice se fue con todo sobre Gideon Mensah y de manera increíble se hizo amonestar en una jugada innecesaria.

Harry Kane se generó una ligera oportunidad en el área, pero de inmediato una colmena de abejas africanas lideradas por Marvin Senaya, le tapó el disparo en el ocaso de la primera parte.

Apenas iniciada la parte complementaria, Marvin Senaya sorprendió con una subida hasta el área que desestabilizó a la línea defensiva inglesa y aunque ganó la posición y quedó en posición franca para marcar, Djed Spence se rehizo y alcanzó a incomodarle su disparo para evitar una catástrofe en el marco de Jordan Pickford, que hasta entonces había pasado desapercibido.

Una pelota abierta que Madueke golpeó de parte interna pero sin mucha dirección derivó en un rebote que Harry Kane dejó para Anthony Gordon, cuyo disparo tampoco estuvo bien dirigido y terminó en las manos de Asare.

Luego, un tiro libre de Rice fue rechazado por la defensa, la pelota cayó después de rebotes en los pies del atacante del Arsenal, cuyo disparo se fue sumamente chueco. Pero al menos, el equipo de la Rosa comenzaba a terminar sus jugadas.

Kane ensayó un remate de larga distancia que Asare atajó recostando poco antes de la pausa de hidratación. Tuchel aprovechó para sacar a una de sus estrellas como Bellinham, perdido en una de jerseys amarillos, para dar lugar a Bukayo Saka.

En un contragolpe, Ghana tuvo en los pies del recién ingresado Prince Kwabena Adu, una oportunidad inmejorable para hacer daño en la portería rival.

Sin embargo, el del Viktoria Plzeň no supo cómo definir ante la salida de Pickford, y cuando por fin encontró ya tirado en el piso un espacio para rematar, terminó por estrellar su remate en un compañero ante la bandera del juez de línea alzada por offside.

Marcus Rashford ingresó al campo y con todos los cambios, el míster provocó una revolución en Inglaterra. El ex Barcelona tocó para Saka, quien realizó el mejor remate del día, pero que Asare atajó al estirarse cual hombre elástico para convertirse ya en factor.

Luego, Nico O´Reilly cabeceó al travesaño, el balón le quedó vivo a Hurrikane, quien se llenó de pelota y falló la más clara del día al mandar su disparo hasta Saturno teniendo la puerta abierta.

No hubo para más, las Estrellas Negras se salieron con la suya y se llevaron un punto valiosísimo, mientras los británicos quedaron resignados y con la sensación de haber dejado ir una victoria que parecía cantada.