El mexicano Gilberto Mora será el futbolista más joven del Mundial 2026

Cuando la Copa del Mundo 2026 comience el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, ningún jugador será más joven que Gilberto Mora.

El mediocampista de los Xolos de Tijuana tendrá apenas 17 años y 240 días al momento del partido inaugural entre México y Sudáfrica, convirtiéndose en el futbolista más joven de toda la Copa del Mundo. FIFA confirmó que Mora es el jugador de menor edad entre los mil 248 futbolistas registrados por las 48 selecciones participantes.

La convocatoria representa una de las decisiones más arriesgadas de Javier Aguirre rumbo al torneo. Mientras la mayoría de las selecciones apostaron por jugadores consolidados, México decidió incluir a un adolescente que hace apenas dos años ni siquiera había debutado profesionalmente.

¡De la frontera pa'l mundo! El 19 de México. El orgullo de Tijuana. ??



Nuestro canterano Xoloitzcuintle, Gilberto Mora, llevará el número 19 en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Con todo, Gil! #SomosMéxico | @miseleccionmx pic.twitter.com/A60nG66Yp2 — Xolos (@Xolos) June 3, 2026

Mora nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debutó en Primera División con Xolos antes de cumplir 16 años y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del futbol mexicano. Su crecimiento fue tan acelerado que en 2025 rompió el récord como el jugador más joven en debutar oficialmente con la Selección Mexicana absoluta.

Además, fue pieza importante en la conquista de la Copa Oro 2025 y posteriormente destacó con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de la categoría, actuaciones que terminaron por convencer a Javier Aguirre de llevarlo a la Copa del Mundo.

Los jóvenes que llegaron a un Mundial y terminaron convirtiéndose en leyendas

La historia demuestra que los Mundiales suelen ser el escenario ideal para presentar a futuras figuras del futbol mundial.

En Alemania 2006, un argentino de 18 años llamado Lionel Messi disputó su primera Copa del Mundo. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Thomas Müller apareció como una de las revelaciones del torneo. Brasil 2014 sirvió para consolidar a Paul Pogba como una de las figuras emergentes del futbol europeo.

Rusia 2018 marcó la explosión definitiva de Kylian Mbappé, quien con apenas 19 años condujo a Francia al título mundial. Más recientemente, en Qatar 2022, Jude Bellingham confirmó que estaba destinado a convertirse en uno de los mejores mediocampistas del planeta.

Ahora México espera que Gilberto Mora pueda seguir un camino similar. Su presencia en la lista definitiva también refleja un cambio de filosofía dentro de la Selección Mexicana. En lugar de apostar únicamente por la experiencia, Aguirre decidió abrir espacio a una generación que deberá cargar con el futuro del futbol nacional.

El reto es enorme. Pero también lo es la oportunidad. Porque entre los mil 248 jugadores que participarán en la Copa del Mundo, ninguno llegará con menos edad que Gilberto Mora. Y pocas veces México había depositado tantas esperanzas en un futbolista tan joven.