Suiza remonta con doblete de Johan Manzambi a Bosnia y Herzegovina

Johan Manzambi se presentó en el Mundial 2026 y ha tenido un impacto inmediato. El joven de solo 20 años necesitó de tres minutos después de ingresar como suplente para conectar una volea perfecta con la derecha que rompió el cero ante Bosnia y Herzegovina.

Gol decisivo de Manzambi impulsa a Suiza

El golpe que necesitaba Suiza para remontar, luego de que hasta entonces había naufragado en los últimos metros. El gol en el minuto 73 del delantero del Friburgo fue el primero de una noche que terminaría con goleada a favor de los helvéticos por 4-1 y con Manzambi como el héroe inesperado en un partido celebrado en la calurosa ciudad de Los Ángeles, California.

Dominio suizo y resistencia bosnia en el Mundial

Pero lejos de las temperaturas abrasadoras que suelen castigar en la ciudad angelina, el partido comenzó con dominio suizo pero con la misma frustración que ya vivieron en su debut ante Qatar, con posesión, disparos —un total de ocho en el primer tiempo, pero solo tres a puerta— y una sensación de impotencia ofensiva.

Dan Ndoye fue el más activo, con una chilena que Vasilj desvió y un disparo al lateral de la red, pero el gol no llegaba. Bosnia, mientras tanto, se aferraba a su solidez defensiva y a la veteranía de Edin Dzeko, quien con 40 años y 63 días se convirtió en el noveno jugador más longevo en disputar un Mundial.

Chosen by the fans: Johan Manzambi, your Superior Player of the Match. ?



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Y entonces, la reacción suiza llegó desde el banquillo. Manzambi, además de su golazo, participó en la jugada del segundo tanto. Breel Embolo asistió a Rubén Vargas, otro suplente, que definió con un disparo raso que superó a Nikola Vasilj.

El tercero fue una volea imparable de Ermin Mahmic en el descuento, un remate a 114 km/h y el cuarto, un penalti convertido por Granit Xhaka tras una falta sobre Djibril Sow.

Bosnia, dirigida por Sergej Barbarez, mostró destellos de su carácter combativo. Kerim Alajbegovic, el prometedor joven de 18 años que fue titular, generó peligro con sus desbordes y Dzeko, aunque sin fortuna de cara al arco, intentó liderar a su equipo.

Sin embargo, Suiza fue superior y la goleada dejó al conjunto bosnio contra las cuerdas: su pase a la siguiente ronda dependerá ahora de vencer a Qatar en el cierre del Grupo B.

Manzambi, con su actuación brillante, no hizo más que aumentar la expectación en torno a su nombre. Suiza, por su parte, arrancó con buen pie y demostró que, cuando encuentra el gol, su juego se vuelve imparable.