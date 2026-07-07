¿Quién es el máximo goleador del Mundial 2026? Así va la tabla por la Bota de Oro

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase más emocionante y, además de la lucha por levantar el trofeo, existe otra batalla que mantiene atentos a millones de aficionados.

Las grandes figuras del futbol internacional siguen acumulando anotaciones en una competencia donde cada gol puede cambiar el destino de una selección y también escribir un nuevo capítulo en la historia del torneo.

Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, la carrera por la Bota de Oro se encuentra más cerrada que nunca y varios de los mejores delanteros del planeta siguen en la pelea por convertirse en el máximo goleador del Mundial.

En Ovaciones te decimos qué jugadores llevan más goles en la Copa del Mundo 2026.





Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio y representa la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo organizada por la FIFA.

Por primera vez participaron 48 selecciones nacionales, repartidas en una fase de grupos ampliada que dio paso a una intensa ronda de eliminación directa.

El torneo se disputa de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

Además, México hizo historia al convertirse en la primera nación en albergar partidos de un Mundial por tercera ocasión.

Tras una intensa fase de grupos y unos vibrantes octavos de final, las mejores selecciones continúan su camino rumbo al campeonato, mientras las principales estrellas del futbol mundial mantienen una feroz competencia por terminar como el máximo anotador del certamen.

Los máximos goleadores del Mundial 2026

La clasificación por la Bota de Oro del Mundial 2026 sigue cambiando jornada tras jornada, aunque Lionel Messi logró tomar ventaja luego de volver a marcar con Argentina en los octavos de final.

El capitán argentino apareció en un momento decisivo para igualar el marcador frente a Egipto y alcanzar ocho anotaciones, colocándose como líder de la clasificación.

Así marcha la tabla de goleadores:

Lionel Messi (Argentina) — 8 goles

Kylian Mbappé (Francia) — 7 goles

Erling Haaland (Noruega) — 7 goles

Harry Kane (Inglaterra) — 6 goles

Mikel Oyarzabal (España) — 4 goles

Julián Quiñones (México) — 4 goles

Jude Bellingham (Inglaterra) — 4 goles

Vinícius Júnior (Brasil) — 4 goles

Ousmane Dembélé (Francia) — 4 goles

Ismaïla Sarr (Senegal) — 4 goles

Raúl Jiménez (México) — 3 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal) — 3 goles

Kai Havertz (Alemania) — 3 goles

Deniz Undav (Alemania) — 3 goles

Matheus Cunha (Brasil) — 3 goles

Jonathan David (Canadá) — 3 goles

Johan Manzambi (Suiza) — 3 goles

Brian Brobbey (Países Bajos) — 3 goles

Folarin Balogun (Estados Unidos) — 3 goles

Yoane Wissa (RD Congo) — 3 goles

Elijah Just (Nueva Zelanda) — 3 goles

La diferencia entre los primeros lugares sigue siendo mínima, por lo que cualquier partido de la fase final podría modificar completamente la clasificación.

Erling Haaland, a punto de superar a leyendas

El delantero noruego de 25 años continúa demostrando por qué es considerado uno de los mejores atacantes del planeta.

Después de firmar un doblete en la ronda anterior, Erling Haaland llegó a siete goles en el Mundial 2026 y comparte el segundo lugar de la clasificación con Kylian Mbappé.





El atacante del Manchester City se encuentra apenas a una anotación de igualar a Lionel Messi en la presente edición y mantiene intactas sus posibilidades de conquistar la Bota de Oro si Noruega continúa avanzando en el torneo.

Además, Haaland sigue ampliando su legado en las Copas del Mundo y se mantiene muy cerca de superar registros que pertenecían a históricos goleadores, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de la nueva generación.

Messi también agranda su récord histórico

La actuación de Lionel Messi no solo lo mantiene como líder de la clasificación goleadora del Mundial 2026.

Su anotación frente a Egipto también le permitió alcanzar 21 goles en toda su trayectoria en Copas del Mundo, ampliando su ventaja como el máximo goleador histórico del torneo.

El argentino registra ocho goles en la actual edición, superando incluso su producción de Qatar 2022, cuando marcó siete veces.





Sus anotaciones se reparten entre cinco Copas del Mundo:

Alemania 2006: 1 gol .

Brasil 2014: 4 goles .

Rusia 2018 : 1 gol .

Qatar 2022 : 7 goles .

Mundial 2026: 8 goles.

Con Argentina instalada en los cuartos de final, Messi todavía tendrá oportunidades para aumentar su récord y defender el liderato en la carrera por la Bota de Oro, mientras Mbappé, Haaland y Harry Kane continúan presionando en una de las disputas individuales más atractivas del Mundial 2026.