Afición de Guadalajara armó fiesta de locura para darle la bienvenida al Tri

Señoras y señores, jóvenes, niños y niñas: ¡Esto es la Copa del Mundo! La afición de Guadalajara dio la clara muestra de que la Selección Mexicana es local en este Mundial y preparó un magno recibimiento al Tricolor, como hace muchísimos años no se veía en territorio nacional.

Vaya manera de hacer sentir en casa a la escuadra dirigida por Javier Aguirre, porque los tapatíos se volcaron en apoyo al combinado nacional, que el jueves se enfrentará en esta ciudad a Corea del Sur en busca de su segundo triunfo del Grupo A.

Una auténtica fiesta de locura la que se vivió en la llegada de la Selección en el Hotel Hilton Midtown de la Perla Tapatía, porque fueron cientos los seguidores mexicanos que se dieron cita desde varias horas antes para ver al equipo de todo un país.

¡Locura tricolor!



Miles de aficionados tomaron las calles de Guadalajara para recibir a la Selección Mexicana con fuegos artificiales, bombas de humo, tambores y trompetas, creando un ambiente espectacular a las afueras del hotel del Tricolor. ?



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Los cánticos, las porras, las canciones, todo fue preparando la llegada de la Selección a la capital jalisciense, la cual explotó y llegó a su punto más alto cuando vio llegar el camión del Tri.

La policía jalisciense cerró toda la carretera desde el Aeropuerto Internacional de esta ciudad, para que México llegara directo a su hotel de concentración.

Y apenas fue divisado el camión en el horizonte, se soltaron los fuegos artificiales, los juegos pirotécnicos, las bombas de humo, los cánticos y los cientos de banderas que se ondeaban a su paso.

Vaya sentimiento y emoción que le puso la gente en Guadalajara, que se apostó a la entrada del hotel Hilton y pese a que elementos de seguridad pusieron una valla de seguridad, no cabía un solo alfiler en la plaza comercial donde se encuentra el establecimiento.

Los dirigidos por Javier Aguirre entaron por una puerta alternativa, pero la gente ya estaba colocada ahí y en la principal, por lo que no se movieron ni un ápice hasta que los jugadores salieran.

Y poco más de hora y media después de que llegaron a Guadalajara y cenaron, todos los futbolistas salieron a agradecer a la afición por brindarse de una manera espectacular.

?? ¡Unión total!



Ante la insistencia de la afición en Guadalajara, los jugadores de la Selección Mexicana salieron a saludar a los miles de seguidores que los esperaban afuera del hotel, en una muestra de agradecimiento antes del duelo ante Corea del Sur. ?



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Los 26 se presentaron ante su gente, su pueblo, que entregado completamente les brindó el corazón y todo su apoyo de cara al crucial juego ante Corea del Sur.

Porque si México lo gana, prácticamente amarra el primer lugar del Grupo A, si bien faltará aún el juego ante República Checa la próxima semana de regreso en la capital.

Pero por lo pronto, la fiesta es cien por ciento tapatía, absolutamente jalisciense que no solo le dio una bienvenida majestuosa a la Selección, sino que mandó el claro mensaje:

Aquí es México. Aquí manda México. Aquí el Tricolor es local y en esta Copa del Mundo, el jueves todo un país estará con esta Selección en busca de la segunda victoria en el Mundial.

Cuidado Corea. En Guadalajara ya no te vas a sentir en casa, porque el dueño ya llegó y lo hizo con un poderío brutal con la gente de su lado.

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