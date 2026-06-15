Guillermo Ochoa confirma retiro tras la Copa Mundial 2026

Guillermo Ochoa se retirará del futbol una vez que termine la participación de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo. Ya había dado algunos indicios en entrevistas previas, pero ahora con la FIFA dio la exclusiva en pleno Mundial.

Guillermo Ochoa confirma su retiro tras la Copa Mundial

A través de la serie de cápsulas de la FIFA: "Cartas Que Unen", el portero de 40 años quien llegó a las seis Copas del Mundo en esta edición del 2026, confirma que colgará los guantes una vez que tenga su última experiencia en el Tricolor.

"La Selección de México siempre ha sido mi brújula y mi dirección, no entiendo mi carrera sin la Selección, no sé qué sería de ella. Y ahora que termine en la Selección no le veo más sentido al futbol", dijo entre lágrimas.

Incertidumbre sobre minutos de Ochoa en la Copa Mundial

Ochoa Magaña participó de esta serie de cápsulas en la que han salido grandes jugadores de otras selecciones que participan en este torneo. Fue grabada en el Centro de Alto Rendimiento y comenzó con la lectura del portero de una carta de su hija Luciana.

"I´ll still see you as my dad, and also as my legend."



In the latest episode of "Letters That Unite", Ochoa receives an emotional letter from his daughter, reflecting on his incredible journey with the Mexico national team and his legendary career at the #FIFAWorldCup. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026

*"Me voy en paz"*

Un muy conmovido arquero mexicano, leyó las palabras que su hija le dedicó luego de una muy larga carrera llena de triunfos, grandes experiencias, malos momentos, alegría, felicidad; en fin, la ruleta rusa que significa la vida y por supuesto el futbol.

Ya envuelto en llanto, el arquero que surgió al estrellato en el América y luego emigró a Europa para probar suerte en Francia, España, Bélgica, Italia y Chipre, reiteró que para él, ya no poder estar en la Selección Mexicana por ciclo de vida y proceso natural, significa también el final de su carrera.

"No le veo más sentido al seguir jugando; he disfrutado cada momento y lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz y con la cabeza en alto y orgulloso de haber vivido esto".

Esa es la gran incógnita en torno a la portería mexicana: si Javier Aguirre le dará aunque sea algunos minutos en el arco en alguno de los dos juegos que quedan de la fase de grupos, tras la victoria ante Sudáfrica 2-0, en la que el titular fue Raúl Rangel.

Se ha efectuado cierto debate en torno al portero de las Chivas, porque salió mal en una acción ante los sudafricanos, que si bien no pasó a mayores, dejó mal parado al _Tala_ por su inseguridad en una pelota que venía sin problemas.

Ahora, de cara al juego ante Corea del Sur, quizá quepa la posibilidad de que _el Vasco_ lo ponga como titular, en el que pinta para ser el partido más difícil de la fase de grupos de la Selección Mexicana, aunque para nada es un hecho.