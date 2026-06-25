¿Por qué Ochoa no lo tenía? FIFA finalmente le entrega el parche Legacy

Guillermo Ochoa recibió al fin el parche Legacy de la FIFA, el distintivo reservado para las grandes leyendas mundialistas, y cerró así otro capítulo histórico en su carrera durante el Mundial 2026.

El arquero mexicano se convirtió en el primer portero en disputar seis Copas del Mundo, una marca que lo coloca en un grupo selecto junto a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo.

El llamado "parche Legacy" es un reconocimiento simbólico que otorga la FIFA a futbolistas que han disputado múltiples Copas del Mundo y que han construido una trayectoria prolongada en la máxima competencia del futbol internacional.

No se trata de un premio por rendimiento en un partido específico, sino de un homenaje a la constancia, longevidad y legado dentro del torneo más importante a nivel de selecciones.

¿Por qué Ochoa no lo tenía?

En el caso de Ochoa, el guardameta mexicano no había podido portarlo en partidos anteriores debido a que no había tenido participación activa dentro del campo en el arranque del torneo, condición necesaria para que los jugadores puedan lucir el distintivo en los encuentros oficiales.

Una vez que se cumplió ese requisito y con su histórica sexta participación mundialista en curso, la FIFA finalmente le otorgó el reconocimiento.

Memo Ochoa entra al club. Foto: Miseleccionmx.



Con ello, el arquero del Tricolor no solo entra en la historia por su récord de mundiales disputados, sino también por formar parte de este homenaje reservado para jugadores que han dejado una huella prolongada en la Copa del Mundo, consolidando un legado que abarca casi dos décadas defendiendo el arco de la Selección Mexicana.