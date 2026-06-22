Guillermo Ochoa podría jugar ante Chequia, pero no de titular

El único que sabe quién jugará el miércoles en la portería de la Selección Mexicana ante Chequia en el Estadio Ciudad de México, es Javier Aguirre. Esa es la prerrogativa de ser el entrenador del Tri.

Pero es una realidad que la disyuntiva y el debate público están en torno a que si en este tercer juego del Mundial, en el que pase lo que pase México ya tiene asegurada la clasificación a 16avos y el primer lugar del grupo, hay chance para que el veterano Guillermo Ochoa pueda tener su "homenaje" en Copas del Mundo, si bien al entrenador esa onda de los "homenajes" no le va.

Y es que si no es ahora, ya no será. Si hay un encuentro en el que el _Vasco_ puede darle chance al seis veces mundialista con el Tricolor, es justo este ante los europeos ya que posteriormente vendrán los partidos a eliminación directa.

Sin embargo, por otra parte está la confianza que el entrenador le pueda dar a Raúl Rangel como titular en el arco y vaya que _el Tala_ se la merece, sobre todo por ser el salvador del triunfo del Tri el jueves pasado en Guadalajara ante Corea del Sur.

Sentar a Rangel para darle oportunidad a Memo, podría no ser un buen mensaje quizá no tanto hacia el grupo, sino al exterior de la Selección, donde se ha cuestionado la presencia del arquero de 40 años.

Máxime cuando el equipo mexicano ha sacado seis puntos de seis disputados y un ruido en torno a la portería mexicana es totalmente innecesario.

Raúl Rangel sería titular ante Chequia

Se espera que Raúl Rangel se mantenga como titular en la portería de la Selección Mexicana para el juego ante Chequia, porque él es el arquero número uno de este equipo mexicano y se ha ganado su lugar.

Pero está claro que lo que ha conseguido Memo Ochoa de alcanzar seis Copas del Mundo, es algo que solo jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también pueden presumir.

Tanto Cristiano como Messi (quien además ya tiene cinco goles y se ha establecido como máximo goleador en Mundiales), ya tuvieron minutos en esta Copa del Mundo y solo falta Memo Ochoa.

Posible homenaje a Guillermo Ochoa en el Mundial

Y si bien es cierto que como ya se mencionó, a Javier Aguirre eso de los homenajes no le va, para mucha gente sería un villano si no le diera aunque fuera algunos minutos a un arquero que siempre se entregó al equipo mexicano y que es uno de los mejores futbolistas que ha dado el balompié nacional, más allá de polémicas, cuestionamientos y críticas.