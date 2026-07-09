Haaland el héroe vikingo que está conquistando las redes

Eerling Haaland la está rompiendo en redes. Y no, no es tu imaginación. Seguramente lo has visto en las noticias, en memes y hasta en marcas. Pero no eres tú, ni el algoritmo de tus redes: es este líder vikingo que está llevando a Noruega a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Este futbolista es considerado uno de los mejores y más letales delanteros del mundo y ha acaparado los reflectores justo ahora en la Copa del Mundo 2026. proviene de una familia de atletas de alto rendimiento: su padre Alfie Haaland fue futbolista profesional y su madre Gry Marita Braut fue campeona nacional de atletismo.

Este delantero ha sido apodado "El androide" y mide 1,95 metros de altura. Destaca por una combinación letal de potencia, velocidad y agilidad. Dada su gran capacidad de remate, letalidad dentro del área y fortaleza en el juego aéreo, también le dicen "La Bestia".

Su actuación en este Mundial destaca por ser el goleador del campeonato. Hasta ahora, lleva 7 anotaciones con las que empataría al astro argentino, Lionel Messi y la estrella de Francia, Kylian Mbappé. Cabe señalar, que la Selección de Noruega sólo contaba con 3 participaciones en la Copa del Mundo:

Francia 1938

1938 Estados Unidos 1994

1994 Francia 1998

¿Por qué es tendencia?

Esta mañana amaneció siendo tendencia porque hasta Google le dedicó un doodle, donde al momento de buscar su nombre aparecen vikingos remando de extremo a extremo en tu pantalla y hasta puedes agregarle tamborazos de la famosa porra del remo vikingo.



Google le creó un doodle al prodigio noruego. Foto: Especial

¿Qué significa el remo vikingo?

El remo vikingo se popularizó por ser la porra oficial del equipo de Noruega, que seguramente ya has visto en tus redes sociales. Simboliza el grito de guerra de los vikingos cuando se dirigían hacia la conquista de alguna tierra y que estaban seguros de que iban a triunfar.