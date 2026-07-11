Haaland rompe el silencio tras la eliminación: "Noruega se puso en el mapa"

Una de la grandes revelaciones de este Mundial 2026, al menos en redes sociales fue Erling Haaland quien rompió el silencia tras la eliminación de Noruega.

El delantero de Noruega, destacó este sábado que haber puesto a Noruega en el mapa es lo más importante que para él deja la histórica andadura del conjunto vikingo en el Mundial 2026, e invitó a los jóvenes de su país a soñar con jugar torneos importantes con la camiseta noruega.

"Creo que ha sido increíble. El rendimiento es una cosa, ganar a Brasil es una cosa, pero la forma en que ha estado Noruega, cómo hemos puesto a Noruega en el mapa, es quizás lo que más me conmueve", dijo.

Cabe recordad que Noruega quedó fuera del Mundial 2026 este sábado ante Inglaterra por 1-2 en Cuartos de Final, aunque lograron llevar a la prórroga a los actuales subcampeones de Europa.

"Eso realmente me llega al corazón: pusimos a Noruega en el mapa. Ojalá ahora podamos consolidar algo en cuanto a Eurocopas, Mundiales y todo lo demás, porque nuestra generación es increíble", insistió.

Detalles del partido y apoyo de Haaland a Inglaterra

Y dejó un mensaje para la juventud noruega: "Espero que esto motive a los jóvenes allá en Noruega y les demuestre que es posible jugar en el escenario más grande del mundo vistiendo la camiseta noruega".

Además, señaló que, a partir de este momento, apoyará a Inglaterra para que levante su segundo Mundial.

"Por supuesto que quiero que gane Inglaterra; de hecho, de pequeño tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega. Es un buen país y una camiseta bonita", sentenció.

El delantero también tuvo elogios para su antiguo compañero en el Borussia Dortmund, Jude Bellingham, quien hoy anotó el doblete que eliminó a los noruegos.

"Es un tipo genial, nos divertimos muchísimo juntos. No me sorprende que hoy haya marcado dos goles; lo único es que a veces recibe demasiadas críticas porque dicen que no marca suficientes goles o lo que sea. Creo que no se lo merece", aseguró.

Antes de decir que Bellingham es "uno de los mejores del mundo" e Inglaterra y el Real Madrid "tienen mucha suerte" de tenerlo en sus filas.

Haaland nació hace 25 años en Inglaterra, cuando su padre Alf-Inge Haaland, jugaba en el Leeds United, pero la familia se mudó a Noruega cuando el actual delantero de la selección noruega tenía 3 años.

Haaland abandona el primer Mundial de su carrera con siete goles en cinco partidos, que sirvieron para que Noruega alcanzara por primera vez en su historia los cuartos de final de un torneo.